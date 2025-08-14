İbrahim Tatlıses’ten tarihi barış hamlesi: “Megri Megri” türküsü gündem oldu: Sözleri dikkat çekti

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine desteğini, Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği “Megri Megri” türküsüyle gösterdi. Şarkı, tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Poll Production’dan yapılan açıklamada, Tatlıses’in barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla ifade ettiği vurgulandı:

ŞARKI SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

"Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından 'Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir' sözlerine de yer verildi."

Klipteki şarkı sözlerinde, “Megri megri, daye megri (ağlama anne) / Barış geldi şehrimize / Megri megri, daye megri / Bayram geldi evimize” gibi barış temalı dizeler dikkat çekiyor. Ayrıca sözlerde Diyarbakır, Urfa ve Mardin gibi şehirler ile barış mesajları da yer alıyor.