Yıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..."

Eski manken Aysu Baçeoğlu, 11 yıl önce çıkardığı ‘10 Numara’ adlı şarkısının sosyal medyada yeniden popülerleşmesiyle gündeme geldi.

YouTube’da yayınlanan ‘Var Mısın Anlatmaya?’ programına konuk olan Baçeoğlu, şöhretinin zirvesindeyken yaşadığı ve unutamadığı bir anıyı paylaştı.

"BANA 10 KİŞİLİK DAVETİYE GÖNDERİR MİSİN?"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Baçeoğlu, “En meşhur olduğum dönemlerdi. Bir gün Cem’i aradım ve ‘Arkadaşlarımla gösterine geleceğim. Bana 10 kişilik davetiye gönderir misin?’ dedim” ifadelerini kullandı.

Ancak Baçeoğlu’nun isteği beklediği gibi karşılık bulmadı.“Telefonu yüzüme kapattı” diyerek şaşkınlığını dile getiren eski manken, sözlerini, “Ben seni arıyorum 5 dakikaya dedi. Bir daha aramadı” diyerek tamamladı.