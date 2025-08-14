Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..."

Yıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! &quot;Telefonda konuştuk ve bana...&quot;
Cem Yılmaz, YouTube, Komedyen, İtiraf, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski manken Aysu Baçeoğlu, katıldığı programda Cem Yılmaz ile yaşadığı anıyı anlattı. Yaptıkları bir telefon görüşmesi hakkında konuşan ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı.

Eski manken Aysu Baçeoğlu, 11 yıl önce çıkardığı ‘10 Numara’ adlı şarkısının sosyal medyada yeniden popülerleşmesiyle gündeme geldi.

Yıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..." - 1. Resim

YouTube’da yayınlanan ‘Var Mısın Anlatmaya?’ programına konuk olan Baçeoğlu, şöhretinin zirvesindeyken yaşadığı ve unutamadığı bir anıyı paylaştı.

Yıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..." - 2. Resim

"BANA 10 KİŞİLİK DAVETİYE GÖNDERİR MİSİN?"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Baçeoğlu, “En meşhur olduğum dönemlerdi. Bir gün Cem’i aradım ve ‘Arkadaşlarımla gösterine geleceğim. Bana 10 kişilik davetiye gönderir misin?’ dedim” ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..." - 3. Resim

Ancak Baçeoğlu’nun isteği beklediği gibi karşılık bulmadı.“Telefonu yüzüme kapattı” diyerek şaşkınlığını dile getiren eski manken, sözlerini, “Ben seni arıyorum 5 dakikaya dedi. Bir daha aramadı” diyerek tamamladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Araç ters yöne girdi, yola savrulan 17 yaşındaki sporcu kurtarılamadı! Feci kaza kameradaOrman yangınına giden araç devrilmişti! Şehit sayısı 2'ye yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğününde 5 kilo altın takılmıştı! Aleyna Dalveren’in mutluluğu kısa sürdü - MagazinDüğününde 5 kilo altın takılmıştı! Mutluluğu kısa sürdüMagazin dünyasını sallayan gelişme! Çağatay Ulusoy teknesini bakın kime sattı, fiyatı dudak uçuklattı - MagazinBakın teknesini kime sattı! Fiyatı dudak uçuklattı“Ölümüm duyulacak” demişti! Harika Avcı’dan şaşırtan hamle: Dönüş heyecanı sardı - Magazin“Ölümüm duyulacak” demişti! Şaşırtan hamle...Boşanıyorlar mı? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden dikkat çeken yeni hamle - MagazinBoşanıyorlar mı? Ünlü çiftten dikkat çeken yeni hamleEuro’lu şemsiye, 200 TL ile dolu ceket! Kobra Murat’ın kızının söz töreni şaşkına çevirdi - MagazinKobra Murat'ın kızına takı şöleni! Euro’lu şemsiye şaşırttı“Entübe edildi” denilmişti! 89 yaşındaki Gönül Yazar aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı - Magazin“Entübe edildi” denilmişti! Aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...