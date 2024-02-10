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    • İkizlerine kavuşan İdo Tatlıses’ten duygu yüklü paylaşım: Büyümekmiş baba olmak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İkizlerine kavuşan İdo Tatlıses’ten duygu yüklü paylaşım: Büyümekmiş baba olmak
    İdo Tatlıses, İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yasemin Şefkatli ile evli olan İdo Tatlıses, 22 Ocak’ta dünyaya gelen ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. Bebeklerin fotoğrafına sosyal medyadan yer veren ünlü şarkıcının babası İbrahim Tatlıses’ten de söz ettiği paylaşımına beğeni yağdı.

    İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünya evine girdi. 3 sene önce hayatlarını birleştiren çift, geçtiğimiz günlerde ikizlerini kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşadı. 

    İkizlerine kavuşan İdo Tatlıses’ten duygu yüklü paylaşım: Büyümekmiş baba olmak

    “SENİ DAHA İYİ ANLADIM BABAM”

    Bebeklerden İbrahim Ayel, henüz 3 günlükken kalbindeki sorundan dolayı ameliyat oldu. Geçirdiği operasyon sonrası ise geçtiğimiz gün taburcu oldu. Şimdilerde evde ikiz oğullarıyla vakit geçiren ve tüm boş zamanlarını çocuklarına ayıran İdo Tatlıses’ten duygulandıran bir paylaşım geldi. Hastaneden çekilen fotoğraflara Instagram'da yer veren şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses’ten de bahsettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    “22.01.2024, sadece sizin doğum gününüz değil, bende bugün sizinle yeniden doğdum. Sizi elime aldığım an ise büyüdüm. Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım. Ben şimdi seni daha iyi anladım BABAM.”

    İkizlerine kavuşan İdo Tatlıses’ten duygu yüklü paylaşım: Büyümekmiş baba olmak

    Hastanede kendileriyle ilgilenen doktorlara teşekkür etmeyi ihmal etmeyen İdo Tatlıses, “Ve bu süreçte yanımızda olan önce ailemize ve sonra tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz” dedi.

    İkizlerine kavuşan İdo Tatlıses’ten duygu yüklü paylaşım: Büyümekmiş baba olmak

    İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin'e doğum öncesi böyle destek olmuştu.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İdo Tatlısesİbrahim TatlısesYasemin Şefkatli
    Haberler > Magazin > İkizlerine kavuşan İdo Tatlıses’ten duygu yüklü paylaşım: Büyümekmiş baba olmak
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