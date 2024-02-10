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    • Acun Ilıcalı çileden çıktığı olaylı Survivor konseyinin perde arkasını anlattı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Acun Ilıcalı, Survivor, Yarışma, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star’daki bu hafta ekrana gelen bölümünde sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Ilıcalı katıldığı programda sosyal medyada da çok konuşulan görüntülere ilişkin konuştu.

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da gerilim gittikçe tırmanıyor. Her bölümü ses getiren yarışmanın son bölümünde Acun Ilıcalı’nın sinirlendiği anlar hafta boyunca konuşuldu. “Siz ne istiyorsunuz?” sözleriyle yarışmacılara sert çıkan Ilıcalı, olaylı konseyin perde arkasında yaşananlar hakkında konuştu. 

    Acun Ilıcalı çileden çıktığı olaylı Survivor konseyinin perde arkasını anlattı

    “İKİ VİDEO GÖSTERSEM ŞOK GEÇİRİRSİNİZ”

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Berfu Yenenler ve eşi Eser Yenenler’in sunduğu ‘Cevap Ver Türkiye’ adlı programa konuk oldu. Ilıcalı, Nagihan’ın Aleyna’yı itmesi sonrası sinirlendiği konseyle ilgili yaşananlara değindi. Konsey gecesi çok öfkeli olduğunu açık açık itiraf eden isim, görüntülerin çoğuna yer vermediklerini belirterek şöyle konuştu:

    “Survivor’da bu kadar güzel kadro varken bu sorunların olması beni çok rahatsız etti. Tabii ki siz ekranda yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz bizim yaşadıklarımızı çünkü yayıncılık kuralları gereği bizim gösterdiğimiz özenden dolayı biz yüzde 75'ini gösteremedik. Benim sinirlenme sebeplerim var. İki video göstersem şok geçirirsiniz.”

    Acun Ilıcalı çileden çıktığı olaylı Survivor konseyinin perde arkasını anlattı

    “BİZ DE İNSANIZ, NADİR SİNİRLENİRİM AMA…”

    Sandalyeyi ittiği anlar sorulan Ilıcalı neden sinirlendiğini “Kimseyi kırmamaya çalıştım. Biz de insanız sonuçta ben de çok nadir sinirlenirim ama buradaki konu biraz yarışmacılarımızın olaydan sonraki rahat tavırları beni çıldırttı. Çok büyük kriz yaşandı konseyde, sonra neşeli grup ve konseyi terk eden bir kız. Onu kaldıramadım. Yarışmacılarımıza söyledim inşallah iyi bir sezon olur. Sınır falan kalmadı. O günden beri Yunus Emre problemimiz var, onun dışında kısa vadede iyiyiz gibi görüyorum” sözleriyle açıkladı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Acun IlıcalıSurvivorYarışma
    Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı çileden çıktığı olaylı Survivor konseyinin perde arkasını anlattı
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