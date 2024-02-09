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    • Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı, Survivor 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı, Survivor 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri ortaya çıktı
    Survivor, Yarışma, Survivor All Star, 2024, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024, heyecan dolu anlarıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Her bölümü ilgiyle izlenen yarışma için Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada bir sezonluk maliyetin 12-13 milyon dolar olduğunu söylemişti. Son olarak yarışmacıların aldığı haftalık ücretlerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Bu yıl birbirinden güçlü yarışmacıların parkurda ter döktüğü Survivor’da yarışmacıların aldığı ücretler ortaya çıktı. Özgür Tetik, Nihat Altınkaya, Sahra Işık, Gizem Memiç, Doğukan Manço gibi isimlerin yer aldığı All Star kadrosundaki kişilerin haftalık bölüm başı kazançları dudak uçuklattı.

    ACUN ILICALI YILLIK MALİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, daha önce katıldığı bir programda Survivor’ın bir sezonluk maliyeti hakkında konuşmuştu. Ilıcalı, açıklamasında “Televizyonculuk açısından altı ay uzun bir süre gibi duruyor ama buna biraz Türkiye'nin televizyonculuk sistemi diyebiliriz. Diziler normalde 45-60 dakika, bizde 130 dakika. Asıl sebep ise Survivor'ın bir sezonluk maliyeti 12-13 milyon dolar. Korkunç bir maliyet var ortada” ifadelerini kullanmıştı. 

    Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı, Survivor 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri ortaya çıktı

    “MADDİ OLARAK İHTİYACI VAR”

    Yarışmanın son bölümünde Acun Ilıcalı, Nagihan ile Aleyna arasında yaşanan tartışmaya sinirlenmiş, “Ne istiyorsunuz?” diyerek yarışmacılara sert çıkmıştı. Programda yarışan Mustafa Kemal’in ayrılmayı istemesi üzerine ise Nagihan “9 aylık çocuğu var ve maddi olarak ihtiyacı var. Ben rica ediyorum lütfen geri döndürün” demişti. Dikkat çeken bu sözler sonrası programdaki isimlerin kazançları merak konusu oldu. 

    Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı, Survivor 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri ortaya çıktı

    60 BİN İLA 100 BİN TL ARASI KAZANIYORLAR

    Sosyal medyada yer alan iddialarda yarışmacıların haftalık olarak 60 bin TL ila 100 bin TL arasında ücretler aldığı öne sürüldü. Programdaki isimlerin gelir gider dengelerine göre bu rakamların belirlendiği, kazançlarını sekteye uğramayacak şekilde ücret ödendiği iddia edildi. 

    Sosyal medyada gündem olan iddialara Acun Ilıcalı cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SurvivorYarışmaSurvivor All Star2024
    Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı, Survivor 2024 yarışmacılarının haftalık ücretleri ortaya çıktı
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