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    • Survivor’da olaylı konsey sonrası Nagihan’ın akıbeti belli oldu, Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Survivor All Star, Aleyna Kalaycıoğlu, Nagihan Karadere, Tv8, Acun Ilıcalı, Yarışma, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Survivor All Star’da Nagihan Karadere ile Aleyna Tilki arasında yaşanan gerilim Acun Ilıcalı’yı çılgına çevirmişti. Nagihan’ın Aleyna’ya fiziksel temas uygulamasına sinirlenen Ilıcalı konseyi terk etmişti. Yaşanan olaylardan sonra Nagihan’ın yarışmadan diskalifiye olup olmayacağı merak konusu olurken, Survivor’ın yeni bölümünde verilen cezalar netleşti.

    TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor All Star’da Aleyna Kalaycıoğlu ile Nagihan Karadere arasındaki tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Dokunulmazlık oyunu sonrası gerginlik ada konseyine taşınmıştı. Yeni bölümde Acun Ilıcalı, Aleyna’ya fiziksel temasta bulunan Nagihan’ın cezasını açıkladı.

    NAGİHAN ALEYNA’NIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Tartışmaların hararetinin her geçen bölümde arttığı Survivor All Star’da Nagihan, takım arkadaşı Aleyna’nın üstüne yürümüş, ardından onu itmişti. Yaşananlara sinirlenen Acun Ilıcalı, “Yazıklar olsun hepimize. Şunları yaşıyorsak artık. Oy kullanırken kızı itiyorsun, demediğini bırakmıyorsun. Siz ne istiyorsunuz bir söyleyin bana. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkarıyorsunuz! Ne istiyorsunuz? Kız ağlayarak gitti şimdi. Ne istiyorsunuz? Kavga mı kaos mu?” diyerek sandalyeyi devirmişti. 

    Survivor’da olaylı konsey sonrası Nagihan’ın akıbeti belli oldu, Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı

    ACUN ILICALI’DAN SERT UYARI

    Olaylı konseyi yarıda kesen Acun Ilıcalı, Survivor’ın yeni bölümünde açıklama yaptı. “Olmadı sinirine yenik düştün, kendin dayanamadın, dayanamıyorsun da çok güzel birliktelik yaşadık. Bunun hiç tadını kaçırmadan, sen ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın biz de Nagihan tamam mı diyeceğiz. Öyle mi hayal ettin kafanda” diyen Ilıcalı, agresif tavırları karşısında iddialı yarışmacı Nagihan’ı uyardı.

    Survivor’da olaylı konsey sonrası Nagihan’ın akıbeti belli oldu, Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı

    5 ÖDÜL CEZA 

    Nagihan’a son bir şans verdiklerinin altını çizen Acun Ilıcalı, “En ufak bir negatif durum görürsek senin için Survivor bitecek” diyerek sert çıktı. Ilıcalı, Nagihan’a 5 ödülden yararlanmama cezası verdiklerini de açıkladı.

    Survivor’da olaylı konsey sonrası Nagihan’ın akıbeti belli oldu, Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı

    GÖZYAŞLARIYLA ÖZÜR DİLEDİ

    Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Nagihan “O tatsızlığı yaşattığımız için milyon kez özür diliyorum. Bunu yaşattığım için ben sabaha kadar uyuyamadım. Ben tertemiz bir sayfa açıyorum. Başta sizden, karşı takımdan, Aleyna’dan, tüm ekipten buradaki herkesten özür diliyorum” dedi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Survivor All StarAleyna KalaycıoğluNagihan KaradereTv8Acun IlıcalıYarışma
    Haberler > Magazin > Survivor’da olaylı konsey sonrası Nagihan’ın akıbeti belli oldu, Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı
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