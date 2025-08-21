Sokak köpekleri toplatılacak mı? İstanbul Valiliği açıkladı

Yeni eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kala, İstanbul Valiliği’nin sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik aldığı karar, kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Kamu düzeni için alınan karar sonrası "Sokak köpekleri toplatılacak mı, İstanbul'da sokak hayvanları toplatılıyor mu?" araştırmaları yapılıyor.

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILACAK MI?

İstanbul Valiliği, 21 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamayla sahipsiz sokak hayvanlarının özellikle okul çevreleri ve kalabalık bölgelerde toplanması için yerel yönetimlere talimat verdi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi ve 13 Aralık 2024’te yürürlüğe giren Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’ne atıfta bulunan Valilik, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Valilik, vatandaşlardan gelen şikayetlerde bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin can güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti. Açıklamada, “Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir” denilerek toplama faaliyetlerinin ivedilikle başlatılması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL’DA SOKAK HAYVANLARI TOPLATILACAK MI?

