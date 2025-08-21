Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sokak köpekleri toplatılacak mı? İstanbul Valiliği açıkladı

Sokak köpekleri toplatılacak mı? İstanbul Valiliği açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sokak köpekleri toplatılacak mı? İstanbul Valiliği açıkladı
İstanbul, Sokak Hayvanları, Köpek, Valilik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yeni bir talimat yayımladı. Özellikle okul çevrelerinde artan şikayetler, yerel yönetimleri harekete geçirdi. Sokak köpeklerinin toplatılıp toplatılmayacağı yakından takip ediliyor.

Yeni eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kala, İstanbul Valiliği’nin sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik aldığı karar, kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Kamu düzeni için alınan karar sonrası "Sokak köpekleri toplatılacak mı, İstanbul'da sokak hayvanları toplatılıyor mu?" araştırmaları yapılıyor. 

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILACAK MI?

İstanbul Valiliği, 21 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamayla sahipsiz sokak hayvanlarının özellikle okul çevreleri ve kalabalık bölgelerde toplanması için yerel yönetimlere talimat verdi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi ve 13 Aralık 2024’te yürürlüğe giren Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’ne atıfta bulunan Valilik, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Valilik, vatandaşlardan gelen şikayetlerde bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin can güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti. Açıklamada, “Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir” denilerek toplama faaliyetlerinin ivedilikle başlatılması gerektiği vurgulandı. 

Sokak köpekleri toplatılacak mı? İstanbul Valiliği açıkladı - 1. Resim

İSTANBUL’DA SOKAK HAYVANLARI TOPLATILACAK MI?

İstanbul Valiliği, özellikle okul çevreleri ve kalabalık bölgelerde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için yerel yönetimlere talimat verdi. Toplama işlemleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde bakımevlerine nakil için yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a transferi tarihe geçmişti! Napoli açıkladı: Osimhen'e çılgın teklif ortaya çıktıİşte CHP'nin İmamoğlu yerine cumhurbaşkanı adayı yapacağı isim! "Bu ismi daha sık duyacağız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak! - HaberlerSamsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak!Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fener tur peşinde... - HaberlerBenfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fener tur peşinde...Ufuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı! - HaberlerUfuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı!Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025 - HaberlerTüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025ASKİ su kesintisi: Pursaklar ve Bağlum bölgesinde sular kesildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi: Pursaklar ve Bağlum bölgesinde sular kesildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte başvurularla ilgili son gelişme - HaberlerSözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte başvurularla ilgili son gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...