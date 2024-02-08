Acun Ilıcalı konseyde duyurdu! Survivor All Star'da 'Turabi' şoku

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Şubat 2024 00:35 - Güncelleme: 8 Şubat 2024 00:45 - Güncelleme:

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Milyonları ekrana kilitleyen Survivor All Star'da şoke eden bir veda yaşandı. Adada daha önce şampiyonluk elde eden iddia yarışmacılardan Turabi, sağlık sorunları nedeniyle Dominik'ten ayrıldı. Acun Ilıcalı, iki yeni ismin yarışmaya dahil olduğunu açıkladı.