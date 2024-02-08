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    • Acun Ilıcalı konseyde duyurdu! Survivor All Star'da 'Turabi' şoku

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Acun Ilıcalı konseyde duyurdu! Survivor All Star&#039;da &#039;Turabi&#039; şoku

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonları ekrana kilitleyen Survivor All Star'da şoke eden bir veda yaşandı. Adada daha önce şampiyonluk elde eden iddia yarışmacılardan Turabi, sağlık sorunları nedeniyle Dominik'ten ayrıldı. Acun Ilıcalı, iki yeni ismin yarışmaya dahil olduğunu açıkladı.

    Survivor All Star'da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Turabi, yarışmaya veda etti. Herkesi şoke eden gelişmeyi Acun Ilıcalı, ada konseyinde duyurdu. 

    Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" şeklinde konuştu.

    Acun Ilıcalı konseyde duyurdu! Survivor All Star'da 'Turabi' şoku

    İKİ YENİ İSİM YARIŞMAYA GELİYOR

    Ilıcalı Survivor'a eski yarışmacılarından Hilmi Cem ile Avatar Atakan'ın dahil olacağını da duyurdu. Ilıcalı, Avatar Atakan ve Hilmi Cem'in kırmızı takımda yarışacağını açıkladı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı konseyde duyurdu! Survivor All Star'da 'Turabi' şoku
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