Acun Ilıcalı konseyde duyurdu! Survivor’a 3 bomba isim birden

Survivor All Star'da beklenmedik bşr gelişme yaşandı. Turabi sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti. Nihat'ın da sağlık problemleri nedeniyle yarışamayacağını söyleyen Acun Ilıcalı yaptığı konsey konuşmasında yarışmaya Hilmi Cem, Sema ve Avatar Atakan'ın yarışmaya dahil olduğunu duyurdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında tansiyon düşmüyor. İddialı isimlerin yer aldığı yarışma tam gaz devam ederken yaşana sakatlıklar ve sağlık sorunları yarışmada dengeleri değiştirecek gelişmelere kapı araladı.

2 ŞAMPİYON ADAYA VEDA ETTİ

Yarışmaya 3'üncü kez şampiyon olmak için gelen Turabi, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti. Nihat'ın da sağlık sorunlarından dolayı operasyon geçirdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, yarışmacının 6 aylık bir tedavisinin olduğunu söyledi.

SURVİVOR'A 3 İSİM BİRDEN

Yeni bölümleri merakla beklenen yarışmada kartları yeniden dağıtacak bir gelişme daha yaşandı. 2 şampiyon birden kaybeden Survivor All Star'a yeni yarışmacı alınmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı Kırmızı Takım'a gelecek isimleri açıkladı. Ilıcalı, takıma Avatar Atakan, Hilmi Cem ve Sema Aydemir'in geleceğini duyurdu.

SEMA'NIN HANGİ TAKIMDA YER ALACAK?

3 ismin adaya geleceğini duyan yarışmacılar şaşkınlığını gizleyemezken, Seda'nın ricası sonrası Sema'nın Mavi Takım'da mı Kırmızı Takım'da mı yarışacağı merak konusu oldu.



