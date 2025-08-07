Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jennifer Lopez'i mağazaya almamışlardı! O çalışanla ilgili flaş karar

Jennifer Lopez’i mağazaya almamışlardı! O çalışanla ilgili flaş karar

- Güncelleme:
2019’dan sonra ilk kez İstanbul’da sahne alan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, konser öncesi alışveriş yapmak istediği mağazada prosedür engeline takıldı. Mağaza tarafının politikayı uygulayan güvenlik görevlisiyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunmadığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 2019’daki konserinin ardından ilk kez İstanbul’da sahne aldı. İstanbul Festivali kapsamında gerçekleşen etkinlikte yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Lopez, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesi İstanbul’a gelen Lopez, alışveriş merkezinde gezdiği sırada lüks bir mağazada beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Ünlü bir markanın mağazasına uğrayan Lopez, içerideki müşteri sayısının dolu olması nedeniyle güvenlik görevlisi tarafından içeri alınmadı. Pandemi sonrası sürdürülen “sınırlı müşteri” politikası gerekçesiyle yaşanan bu durumun ardından, mağaza çalışanları durumu fark ederek Lopez’i içeri davet etti. Ancak ünlü sanatçı bu daveti kibarca reddetti.

Milliyet’in haberine göre, olay sonrası mağaza tarafının herhangi bir yaptırım uygulamadığı, güvenlik görevlisinin yalnızca kuralları uyguladığı ve bu nedenle sorumlu tutulmadığı öğrenildi.

