Jennifer Lopez, İstanbul'u salladı! Performansı hayran bıraktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali çerçevesinde Festival Park Yenikapı’da müzikseverlerle bir araya geldi.

Lopez'in hayranları, saatler öncesinden alana giriş yaparak deyim yerindeyse adım atacak yer bırakmadı. Lopez, konseptini İstanbul’un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan, üzerinde yaklaşık 6 ay çalışılan, 36 metreye uzanan ses kulelerinin yer aldığı dev sahneye On The Floor şarkısıyla giriş yaptı.

LOPEZ: SENİ SEVİYORUM İSTANBUL

Şarkıyı seslendirdiği sırada şapkasını hayranlarına atan Lopez, ardından Ain't Your Mama gibi birçok sevilen şarkısını dansçılarının eşliğinde söyledi. Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden Lopez, "Seni Seviyorum İstanbul" diyerek seslenirken "Dansa ve inanılmaz bir geceye hazır mısınız?" diye sordu.

Bir hayranının telefonuyla sahnede selfie çekmeyi de ihmal etmeyen ABD’li şarkıcı birçok kostüm giyerken, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.