Jennifer Lopez'den İstinye Park'ta alışveriş turu! Tanımadılar, mağazaya almadılar
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul Yenikapı'da vereceği konser için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, İstinye Park'ta alışverişe çıktı. Jennifer Lopez'i tanımayan Chanel'in güvenlik görevlisi "Doluyuz" diyerek ünlü şarkıcıyı mağazaya almadı.
İstanbul'a gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yarın Yenikapı Festival Park'ta vereceği konser öncesinde alışveriş turu yaptı.
Lopez, korumaları ile beraber İstinye Park'ta görüntülendi.
CHANEL GÖREVLİSİ JENNİFER LOPEZ'İ MAĞAZAYA ALMADI
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; alışveriş merkezinde bulunan mağazaları gezen Lopez, Fransız moda evi Chanel'in mağazasına da girmek istedi.
Chanel'in güvenlik görevlisi "Doluyuz" diyerek Lopez'i içeri almadı.
Görevlinin kendisini tanımamasını sorun etmeyen Jennifer Lopez "Tamam, sorun değil" diyerek oradan ayrıldı.
LOPEZ 'ÖZÜR' DAVETİNİ REDDETTİ
Dünyaca ünlü sanatçı İstinye Park'tan ayrılmadan önce yanına gelen ve mağazaya davet eden Chanel güvenlik görevlisini reddetti
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru