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Jennifer Lopez'den İstinye Park'ta alışveriş turu! Tanımadılar, mağazaya almadılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Yenikapı'da vereceği konser için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, İstinye Park'ta alışverişe çıktı. Jennifer Lopez'i tanımayan Chanel'in güvenlik görevlisi "Doluyuz" diyerek ünlü şarkıcıyı mağazaya almadı.

İstanbul'a gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yarın Yenikapı Festival Park'ta vereceği konser öncesinde alışveriş turu yaptı. 

Lopez, korumaları ile beraber İstinye Park'ta görüntülendi. 

Jennifer Lopez'den İstinye Park'ta alışveriş turu! Tanımadılar, mağazaya almadılar - 1. Resim

CHANEL GÖREVLİSİ JENNİFER LOPEZ'İ MAĞAZAYA ALMADI 

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; alışveriş merkezinde bulunan mağazaları gezen Lopez, Fransız moda evi Chanel'in mağazasına da girmek istedi. 

Jennifer Lopez'den İstinye Park'ta alışveriş turu! Tanımadılar, mağazaya almadılar - 2. Resim

Chanel'in güvenlik görevlisi "Doluyuz" diyerek Lopez'i içeri almadı.

 Görevlinin kendisini tanımamasını sorun etmeyen Jennifer Lopez "Tamam, sorun değil" diyerek oradan ayrıldı. 

Jennifer Lopez'den İstinye Park'ta alışveriş turu! Tanımadılar, mağazaya almadılar - 3. Resim

LOPEZ 'ÖZÜR' DAVETİNİ REDDETTİ 

Dünyaca ünlü sanatçı İstinye Park'tan ayrılmadan önce yanına gelen ve mağazaya davet eden Chanel güvenlik görevlisini reddetti

Jennifer Lopez'den İstinye Park'ta alışveriş turu! Tanımadılar, mağazaya almadılar - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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