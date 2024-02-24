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    • Haberler > Magazin > Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Bakın şimdi ne yapıyor

    Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Bakın şimdi ne yapıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kemal Sunal, Yeşilçam, Film, Garip, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Usta oyuncu Kemal Sunal ile birlikte 1986 yapımı ‘Garip’ filminde rol alan ve unutulmaz yapımda ‘Fatoş’ karakterini canlandıran Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Sunal’ın filmdeki minik arkadaşının son hali görenleri şaşırttı.

    Kemal Sunal’ın terk edilmiş bir bebeği bulup kendi öz kızı gibi büyütmesini konu alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş, gerçek adıyla Ece Alton ekranlarda yer aldığı dönemde gönüllere taht kurmuştu. Oyunculuğu bırakıp şimdilerde bambaşka bir hayat sürdüren Alton, uzun süre ortaya çıktı. 

    Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Bakın şimdi ne yapıyor - 1. Resim

    7’den 7’e herkesin gönlünde taht kurmuş Yeşilçam filmi Garip izleyenleri hem güldürüp hem ağlatmıştı. Filmde Kemal Sunal’ın bulup büyüttüğü Fatoş, rolüyle herkesi etkilemişti. Karakteri üstlenen Ece Alton, dönemin en başarılı çocuk oyuncuları arasında yer almıştı. 

    BAMBAŞKA BİR MESLEK SEÇTİ

    Garip filminden hemen sonra reklamlarda oynayan ve küçük projelerde görev alan Alton, 1986 yılında ‘Beyaz Bisiklet’ adlı bir filmde yer aldıktan sonra ‘Gecenin Öteki Yüzü’ ve ‘Keşanlı Ali Destanı’nda yer aldı. Bu filmlerden sonra kamera karşısında görülmeyen Alton, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. 

    Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Bakın şimdi ne yapıyor - 2. Resim

    Setlerden uzak bir yaşam seçen Ece Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun. Aynı bölümde yüksek lisans yaparken bir seyahat acentasına girip otel ve konferanslarda görev aldı. 

    Bir yandan da turizm otelcilik okurken turizmle ilgilendi. Ece Alton, şimdi de kariyerine turizm sektorüyle devam ediyor.  

    2010 yılından beri Çanakkale Assos'ta 5 yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yapıyor. 

    İşte Kemal Sunal’ın Garip filmindeki Fatoş (Ece Alton) son hali…

    Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Bakın şimdi ne yapıyor - 3. Resim

    Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Bakın şimdi ne yapıyor - 4. Resim

    Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Bakın şimdi ne yapıyor - 5. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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