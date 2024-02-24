Arka Sokaklar dizisinde kriz: Set durdu, çekimler iptal!

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın setinde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Dizinin son bölümünün çekimlerinde kostüm krizi çıktı, set bir anda iptal oldu.

Uzun süredir Kanal D’de seyirciyle buluşan Arka Sokaklar’ın setinde herkesi şaşırtan bir olay patlak verdi. Oyuncuların kostümlerinin olduğu kamyon ortadan kaybolunca setin iptal olduğu duyuruldu, oyuncular neye uğradığını şaşırdı.

Sevilen dizi Arka Sokaklar yayın hayatına devam ediyor. Efsane karakterlerin olduğu dizi her bölümüyle Cuma akşamlarına damga vuruyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar gibi başarılı oyuncuların kadrosunda bulunduğu ve 665 bölümdür yayınlanan sevilen yapımın setinde şoke eden bir olay yaşandı.

KOSTÜM KAMYONU KAYIPLARA KARIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Arka Sokaklar’ın ikinci ekibinin kostüm kamyonu ortadan kayboldu. Aynı zamanda kamyonun da sahibi olan sürücü çekime gelmedi. Kendisine de hiçbir şekilde ulaşılamadı.

TUTANAK TUTULDU, YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

D Media imzalı dizinin çekiminde kullanılan kıyafetler, silahlar ve çelik yelekler de kamyonla beraber gidince oyuncular sete çıkamadı. Dün yapılması planlanan çekim kostüm ve gerekli aksesuarlar yeniden alınıp yarına ertelendi. Konuyla ilgili tutanak tutuldu ve yasal işlem başlatıldı.