Dilan Polat’tan aylar sonra ilk paylaşım! Tek cümlelik söz dikkat çekti

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi bir dizi suçtan hakkında soruşturma başlatılan ve 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat’ın aylar sonra Instagram hesabından bir paylaşım gerçekleşti. Sosyal medya fenomeni Polat’ın eşi Engin Polat ile olan fotoğrafı “Geciken adalet, adalet değildir” notuyla paylaşıldı.

Gösterişli yaşam tarzlarını gözler önüne sermekten çekinmeyen Dilan-Engin Polat çiftinin hayatı bir gecede değişti. Lüks yaşantılarını Instagram’da paylaşan Polatların sonu cezaevi oldu. Katıldığı bir yayında günde 750 bin TL harcadığını söyleyen fenomen ve güzellik merkezi sahibi MASAK’ın radarına takıldı.

5 AYDIR CEZAEVİNDE

Eşi Engin Polat ile kara para soruşturmasına giren Dilan Polat, 5 Kasım tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu birçok şüpheli cezaevine gönderildi.

“GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR”

Türkiye’nin merakla beklediği dava devam ederken, cezaevindeki Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Avukatı Hüseyin Kaya’nın yönettiği tahmin edilen hesapta 5 ay sonra bir gönderi yayınlandı. Dilan Polat ile Engin Polat’ın yan yana oluğu bir fotoğraf paylaşıldı, altına ise “Geciken adalet, adalet değildir” cümlesi yazıldı ve #DilanPolatYalnızDeğildir başlıklı etiket yer aldı.

Paylaşım bir saat içinde 160 binden fazla beğeni ve 6 binden fazla yorum aldı.