Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Magazin > Dilan Polat’tan aylar sonra ilk paylaşım! Tek cümlelik söz dikkat çekti

    Dilan Polat’tan aylar sonra ilk paylaşım! Tek cümlelik söz dikkat çekti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dilan Polat’tan aylar sonra ilk paylaşım! Tek cümlelik söz dikkat çekti
    Dilan Polat, Engin Polat, İnstagram, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kara para aklama, vergi kaçırma gibi bir dizi suçtan hakkında soruşturma başlatılan ve 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat’ın aylar sonra Instagram hesabından bir paylaşım gerçekleşti. Sosyal medya fenomeni Polat’ın eşi Engin Polat ile olan fotoğrafı “Geciken adalet, adalet değildir” notuyla paylaşıldı.

    Gösterişli yaşam tarzlarını gözler önüne sermekten çekinmeyen Dilan-Engin Polat çiftinin hayatı bir gecede değişti. Lüks yaşantılarını Instagram’da paylaşan Polatların sonu cezaevi oldu. Katıldığı bir yayında günde 750 bin TL harcadığını söyleyen fenomen ve güzellik merkezi sahibi MASAK’ın radarına takıldı. 

    5 AYDIR CEZAEVİNDE

    Eşi Engin Polat ile kara para soruşturmasına giren Dilan Polat, 5 Kasım tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu birçok şüpheli cezaevine gönderildi. 

    Dilan Polat’tan aylar sonra ilk paylaşım! Tek cümlelik söz dikkat çekti - 1. Resim

    “GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR”

    Türkiye’nin merakla beklediği dava devam ederken, cezaevindeki Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Avukatı Hüseyin Kaya’nın yönettiği tahmin edilen hesapta 5 ay sonra bir gönderi yayınlandı. Dilan Polat ile Engin Polat’ın yan yana oluğu bir fotoğraf paylaşıldı, altına ise “Geciken adalet, adalet değildir” cümlesi yazıldı ve #DilanPolatYalnızDeğildir başlıklı etiket yer aldı.

    Dilan Polat’tan aylar sonra ilk paylaşım! Tek cümlelik söz dikkat çekti - 2. Resim

    Paylaşım bir saat içinde 160 binden fazla beğeni ve 6 binden fazla yorum aldı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Oyuncu Murat Ünalmış baba oluyor: Bebeğin cinsiyetini açıkladı - MagazinÜnlü oyuncudan müjdeli haber: Baba oluyorMurat Dalkılıç ‘maalesef’ diyerek duyurdu! 9. kez ameliyat olacak - Magazin‘Maalesef’ diyerek duyurdu! 9. kez ameliyat olacakTolgahan Sayışman’ın 9 milyonluk yeni oyuncağı! “İlk siz gördünüz” - Magazin9 milyonluk yeni oyuncak! “İlk siz gördünüz”Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın tüylü terliklerinin fiyatı ağızları açık bıraktı - MagazinArda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın tüylü terliklerinin fiyatı ağızları açık bıraktıO Ses Türkiye eski şampiyonu Emre Sertkaya son haliyle hayrete düşürdü! Kimse tanıyamıyor - MagazinO Ses Türkiye eski şampiyonu Emre Sertkaya son haliyle hayrete düşürdü! Kimse tanıyamıyorSurvivor'da kıran kırana mücadele! Adaya veda eden isim belli oldu - MagazinSurvivor'da kıran kırana mücadele! Sürpriz isim veda ettiTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı! Törenden ilk fotoğraflar - MagazinMutluluk yolunda ilk adım: Ünlü çift nişanlandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...