Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kobra Murat'tan kötü haber! İşte son halinden korkutan görüntü... Nedenini duyan şaşırıyor

Kobra Murat'tan kötü haber! İşte son halinden korkutan görüntü... Nedenini duyan şaşırıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kobra Murat&#039;tan kötü haber! İşte son halinden korkutan görüntü... Nedenini duyan şaşırıyor

Magazin Haberleri

Saçkıran olduğu iddia edilen Kobra Murat ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Uzun yıllardır protez saç kullanan Kobra Murat'ın enfeksiyon kaptığı öğrenildi. Doktoru peruk takmasını yasakladı.

Kobra Murat ismi ile bilinen şarkıcı Murat Divandiler’in saçkıran hastalığına yakalandığı iddia edilmişti. İddialara son noktayı Kobra Murat'ın arkadaşı, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay koydu. 

KAFASINDA ENFEKSİYON OLUŞMUŞ

Akay'ın açıklaması şöyle:

"Canım dostum Kobra Murat’ın, Işın Karaca’nın da rahatsızlığı olan Alopeci Universal veya halk arasındaki adıyla saçkıran hastalığına yakalandığı söylenince, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradım. Ancak Murat, böyle bir rahatsızlığının olmadığını sadece uzun yıllardır protez saç kullandığı için, en son protez saç için kullandığı bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi.

Doktoru bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu, bir ay boyunca peruk takamayacağı için konserlerini ileri tarihe ertelediğini söyleyen Kobra, herkese selam ve sevgilerini iletti."

Kobra Murat'tan kötü haber! İşte son halinden korkutan görüntü... Nedenini duyan şaşırıyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
İsrail zulmü BM verilerinde: Filistinlilerin sığındığı okulların yüzde 69'unu vurdular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ölümden dönen Ahu Tuğba'nın kızı anlattı: Doktorları dinlemedi - MagazinKızı 2 saat geç kalsa Ahu Tuğba için her şey bitecekti20 yaşındaki model Diana Belyaeva dev dalganın kurbanı oldu - Magazin20 yaşındaki model Diana Belyaeva dev dalganın kurbanı oldu10 yıllık evliliğini bitiren Buse Terim tek başına tatile çıktı - Magazin3 ay önce boşanmıştı... Tek başına tatile çıktıİdam kararı verilmişti… Rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında yeni gelişme - Magazinİdam kararı verilmişti… Rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında yeni gelişmeGüldür Güldür’ün yıldızı Rüştü Onur Atilla boşandı! Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu - Magazin10 yıllık evlilik bitti! Güldür Güldür’ün yıldızı boşandıHastaneye kaldırılan Derya Uluğ’a büyük şok: 600 bin TL’lik mücevheri çalındı - MagazinHırsızlık şoku: 600 bin TL'lik mücevherinden oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...