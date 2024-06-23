Kobra Murat'tan kötü haber! İşte son halinden korkutan görüntü... Nedenini duyan şaşırıyor

Saçkıran olduğu iddia edilen Kobra Murat ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Uzun yıllardır protez saç kullanan Kobra Murat'ın enfeksiyon kaptığı öğrenildi. Doktoru peruk takmasını yasakladı.

Kobra Murat ismi ile bilinen şarkıcı Murat Divandiler’in saçkıran hastalığına yakalandığı iddia edilmişti. İddialara son noktayı Kobra Murat'ın arkadaşı, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay koydu.

KAFASINDA ENFEKSİYON OLUŞMUŞ

Akay'ın açıklaması şöyle:

"Canım dostum Kobra Murat’ın, Işın Karaca’nın da rahatsızlığı olan Alopeci Universal veya halk arasındaki adıyla saçkıran hastalığına yakalandığı söylenince, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradım. Ancak Murat, böyle bir rahatsızlığının olmadığını sadece uzun yıllardır protez saç kullandığı için, en son protez saç için kullandığı bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi.

Doktoru bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu, bir ay boyunca peruk takamayacağı için konserlerini ileri tarihe ertelediğini söyleyen Kobra, herkese selam ve sevgilerini iletti."