Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile sessiz sedasız evlendi!

Kırgın Çiçekler, Küçük Sırlar ve Adını Kalbime Yazdım gibi dizilerle adını duyuran İpek Karapınar, birkaç ay önce yönetmen Ali Balcı ile nişanlanmıştı.

SEDEF ADASI’NDA DÜĞÜN

Uzun süredir devam eden mutlu birlikteliklerini taçlandıran ünlü çift, dün akşam evlendi. İkiliyi yakınları ve dostları mu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Sedef Adası'ndaki bir mekanda gerçekleşen düğün töreninden fotoğraflar arkadaşları tarafından paylaşıldı.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

ABD televizyon dizisi Gossip Girl'ün bir uyarlaması olarak tasarlanan 2010 yapımı Küçük Sırlar’da Arzu rolüyle adından söz ettiren İpek Karapınar, o dönem performansıyla dikkat çekmişti. Dizi kadrosunda Sinem Kobal, Burak Özçivit, Merve Boluğur, Birkan Sokullu, Ecem Uzun, Gonca Vuslateri gibi oyuncular da yer almıştı.

İpek Karapınar daha sonra Kırgın Çiçekler (2015-2017), Adını Kalbime Yazdım (2016), Bir Zamanlar İstanbul (2016) gibi dizilerdeki oyunculuğuyla ön plana çıktı.