Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile sessiz sedasız evlendi!

Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile sessiz sedasız evlendi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile sessiz sedasız evlendi!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenomen dizi Küçük Sırlar’da Arzu karakterini canlandıran oyuncu İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğününe yakınları ve dostları katılırken, mutlu günlerinden ilk fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Kırgın Çiçekler, Küçük Sırlar ve Adını Kalbime Yazdım gibi dizilerle adını duyuran İpek Karapınar, birkaç ay önce yönetmen Ali Balcı ile nişanlanmıştı.

Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile sessiz sedasız evlendi! - 1. Resim

SEDEF ADASI’NDA DÜĞÜN

Uzun süredir devam eden mutlu birlikteliklerini taçlandıran ünlü çift, dün akşam evlendi. İkiliyi yakınları ve dostları mu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. 

Sedef Adası'ndaki bir mekanda gerçekleşen düğün töreninden fotoğraflar arkadaşları tarafından paylaşıldı. 

Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile sessiz sedasız evlendi! - 2. Resim

Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile sessiz sedasız evlendi! - 3. Resim

Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile sessiz sedasız evlendi! - 4. Resim

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

ABD televizyon dizisi Gossip Girl'ün bir uyarlaması olarak tasarlanan 2010 yapımı Küçük Sırlar’da Arzu rolüyle adından söz ettiren İpek Karapınar, o dönem performansıyla dikkat çekmişti. Dizi kadrosunda Sinem Kobal, Burak Özçivit, Merve Boluğur, Birkan Sokullu, Ecem Uzun, Gonca Vuslateri gibi oyuncular da yer almıştı. 

İpek Karapınar daha sonra Kırgın Çiçekler (2015-2017), Adını Kalbime Yazdım (2016), Bir Zamanlar İstanbul (2016) gibi dizilerdeki oyunculuğuyla ön plana çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fransa’da dehşet! Araç kalabalığa daldı: 1 ölü, 5 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen evlendi! İşte düğünden fotoğraflar - MagazinÜnlü oyuncu hayatının imzasını attı! İlk kareler de geldiTatil kazası yürekleri ağza getirmişti! Hamile oyuncu İrem Helvacıoğlu boyunlukla düğüne katıldı - MagazinTatil kazasında ölümden dönmüştü! Son durumunu açıkladıGalatasaray’ı silen Kerem Aktürkoğlu'na Terim cephesinden ses getiren tepki! Sosyal medya yıkıldı - MagazinGalatasaray’ı silen Kerem Aktürkoğlu'na Terim cephesinden ses getiren tepki! Sosyal medya yıkıldıKaran birinci sınıf oldu! Özçivit ailesinin okula ödediği ücret ortaya çıktı - MagazinKaran okullu oldu! Özçivit ailesinin ödediği ücret...Alişan, Mourinho’nun ayrılığını sevinçle karşıladı! Yeni teknik direktör için önerisini paylaştı - MagazinAlişan, Mourinho’nun ayrılığını sevinçle karşıladı! Yeni teknik direktör için önerisini paylaştıBeyninde kitle tespit edilen Lara sevenlerinden dua istedi: Kolay bir sınav değil - MagazinBeyninde kitle tespit edildi! Ünlü şarkıcı dua istiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...