Örnek çift çift boşanıyor! Zeynep Demirel’in itirafı gündem oldu: Volkan ile zıt karakterde insanlarız

Magazin dünyasının gıpta ile bakılan çifti Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel’in boşanacağı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Çiftin 14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı öğrenilirken, Zeynep Sever Demirel daha önce katıldığı bir programdaki itiraflarıyla yeniden gündem oldu.

Atakaş Hatayspor ile yakın zamanda yollarını ayıran teknik direktör ile 2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Sabah’ta yer alan habere göre Zeynep Sever Demirel, daha önce de boşanmak istedi ancak Hatay depremi nedeniyle çift bu kararı erteledi.

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Öte yandan araları uzun süredir açık olan çiftten Zeynep Sever Demirel’in 4 ay önce katıldığı Ceyda Düvenci’nin programındaki itirafları yeniden gündem oldu. Akılları kurcalayan ifadeler kullanan Demirel’in ayrılık sinyallerini daha önce verdiği anlaşıldı.

ZEYNEP SEVER DEMİREL: AŞK GEÇİCİ BİR ŞEY

Zeynep Sever Demirel’in aşka bakış açısını anlatırken sarf ettiği “Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık! Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı” sözleri dikkat çekti.

“ÇOK ZIT KARAKTERDE İKİ İNSANIZ”

Volkan Demirel ile zıt karakterlerde insanlar olduğunu belirten Zeynep Demirel, sözlerinin devamında ise “Biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız, depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insandık. Volkan maddeseldir, ben maneviyimdir… Volkan çok konfor düşkünüdür, ben daha yeniliklere açık bir tipimdir, onun için konforumdan vazgeçebilirim. O mesela lüks sever ben daha her şeye açık bir tipimdir” diye konuştu.