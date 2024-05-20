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13 yıllık evlilik bitiyor! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
- Güncelleme:
13 yıllık evlilik bitiyor! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanıyor
Volkan Demirel, Boşanma Haberleri, Haber

Magazin Haberleri  / Sabah

Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Sever Demirel’in evliliği bitiyor. İki çocuk sahibi çiftin boşanmak için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Magazin dünyasına bomba gibi düşen boşanma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta teknik direktörlüğü yaptığı Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel, özel hayatıyla gündeme geldi. Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel ile boşanma kararı aldığı öğrenildi. 

13 yıllık evlilik bitiyor! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanıyor - 1. Resim

DEMİREL ÇİFTİNDEN KÖTÜ HABER

Başarılı teknik direktör Volkan Demirel ile 2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında nikah masasına oturdu. Çift 2014’te kızları Yade’yi 2017’de ise Yeda’yı kucaklarına aldı. Çift hakkında dikkat çeken boşanma iddiası ortaya atıldı. 

13 yıllık evlilik bitiyor! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanıyor - 2. Resim

“ZEYNEP ASLINDA DAHA ÖNCE BOŞANMAK İSTEMİŞ AMA…”

Sabah’tan Bülent Cankurt, ikilinin evliliğinin bitme noktasına geldiğini yazdı. Cankurt yazısında şu ifadelere yer verdi: 

“Çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama Zeynep Demirel'in, boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim. Yakın çevrelerinden hep çok mutlu bir çift olduklarını duyduğum Volkan ile Zeynep'in boşanacak olmasına hakikaten çok şaşırdım. Bir söylentiye göre de Zeynep aslında daha önce boşanmak istemiş ama birlikte Hatay depremini yaşadıkları için deprem yaralarıyla birlikte evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış ama olmamış.”

Konuyla ilgili haber hayranlarını üzerken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Sabah
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