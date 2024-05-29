Polat dosyasına bir iddianame daha: 9 yıla kadar hapsi istendi

Hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede Polat hakkında bir telefon görüşmesini hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müşteki olarak Halil İbrahim Kalkan, şüpheli olarak ise Engin Polat yer aldı. İddianamede müşteki Kalkan’ın şüpheli Engin Polat’a ulaşmak amacıyla iş yerini aradığı ve iş yerinde bulunan çalışanlara Polat’ı sorduğu belirtildi.

GÖRÜŞMEYİ KAYIT ALTINA ALMIŞ, NUMARA GÖZÜKECEK ŞEKİLDE PAYLAŞMIŞ

Telefon görüşmesinin, telefon numarası görülecek şekilde Polat’ın çalışanları tarafından kayıt altına alındığı da iddianamede belirtildi. Engin Polat’ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarası görülecek şekilde paylaştığı da aktarılan iddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Olayla ilgili savunması alınan şüpheli suçlamayı kabul etmiştir. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Engin Polat’ın müşteki ile kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa etmek ve müştekiye ait GSM bilgisinin yer aldığı görüntüleri paylaşmak suretiyle üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır.”

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Engin Polat’ın ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ ve ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ENGİN VE DİLAN POLAT OPERASYONUNDAN DETAYLAR

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe yazarak tahliye talebinde bulunmuştu. Dilekçeyi değerlendiren başsavcılık, Dilan Polat'ın adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar vermişti.