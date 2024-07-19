Psikiyatrist Arif Verimli'den kritik uyarı! "Dışarı çıkmayın"

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 19 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 14:04 - Güncelleme:

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Ülke genelinde sıcaklıklarda artış var. Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı ile yollarını ayıran ünlü psikiyatrist Arif Verimli'nin yüksek sıcaklıklarla alakalı bir uyarı yaptı. Verimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dışarı çıkmayın. Sıcakların psikiyatrik durumla ilişkisi kesindir” ifadelerini kullandı.