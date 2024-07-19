Psikiyatrist Arif Verimli'den kritik uyarı! "Dışarı çıkmayın"
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Ülke genelinde sıcaklıklarda artış var. Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı ile yollarını ayıran ünlü psikiyatrist Arif Verimli'nin yüksek sıcaklıklarla alakalı bir uyarı yaptı. Verimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dışarı çıkmayın. Sıcakların psikiyatrik durumla ilişkisi kesindir” ifadelerini kullandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıl geçiren Prof. Dr Arif Verimli, geçtiğimiz yıllarda programa veda etmişti.
Ünlü isimden gündeme dair ara ara paylaşımlar geliyor. Verimli, bu kez sıcaklıklarla alakalı yaptığı paylaşımı ile çok konuşuldu. Ülke genelinde sıcaklıklarda artış var. Verimli, sıcaklıkların 'depresyona' ve 'panik atağa' sebep olduğunu söyledi.
Ünlü isim, “Sıcaklıkların psikiyatrik durumla ilişkisi kesindir. Özellikle Bipolar, Şizoaffektif, Psikotik özellikle depresyonlar ve panik atak risk altında… Gerekirse dışarı çıkmayın” dedi.