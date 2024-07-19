Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Psikiyatrist Arif Verimli'den kritik uyarı! "Dışarı çıkmayın"

Psikiyatrist Arif Verimli'den kritik uyarı! "Dışarı çıkmayın"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Psikiyatrist Arif Verimli&#039;den kritik uyarı! &quot;Dışarı çıkmayın&quot;

Magazin Haberleri

Ülke genelinde sıcaklıklarda artış var. Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı ile yollarını ayıran ünlü psikiyatrist Arif Verimli'nin yüksek sıcaklıklarla alakalı bir uyarı yaptı. Verimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dışarı çıkmayın. Sıcakların psikiyatrik durumla ilişkisi kesindir” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıl geçiren Prof. Dr Arif Verimli, geçtiğimiz yıllarda programa veda etmişti.

Ünlü isimden gündeme dair ara ara paylaşımlar geliyor. Verimli, bu kez sıcaklıklarla alakalı yaptığı paylaşımı ile çok konuşuldu. Ülke genelinde sıcaklıklarda artış var. Verimli, sıcaklıkların 'depresyona' ve 'panik atağa' sebep olduğunu söyledi.

Psikiyatrist Arif Verimli'den kritik uyarı!

Ünlü isim, “Sıcaklıkların psikiyatrik durumla ilişkisi kesindir. Özellikle Bipolar, Şizoaffektif, Psikotik özellikle depresyonlar ve panik atak risk altında… Gerekirse dışarı çıkmayın” dedi.

Psikiyatrist Arif Verimli'den kritik uyarı!

Düzenleyen:  - Magazin
THY, dünya çapında yaşanan aksaklık nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Brezilyalı şarkıcı sahnede elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi - MagazinSahnede elektrik akımına kapılarak can verdi‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programında şoke eden gelişme: 3. bölümü göremeden yayından kaldırıldı - Magazin‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programında şoke eden gelişme: 3. bölümü göremeden yayından kaldırıldıOrhan Gencebay’ın gelini kayınpederinin ceketlerini giyiyor! - MagazinGelininin ilginç tarzı gündem oldu! Ceketlerini giyiyorFiliz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günü ilk kez anlattı! - MagazinEşinin vefat ettiği günü ilk kez anlattı! Her detayı üzdüAta Demirer'den milyonluk yatırım! - MagazinAta Demirer'den milyonluk yatırım!Sosyal medya fenomeni Pan Xiaoting, canlı yayında yemek yerken öldü - MagazinSosyal medya fenomeni Pan Xiaoting, canlı yayında yemek yerken öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...