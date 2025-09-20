Sahne ortasında panik! Yıldız Tilbe aldığı hediye yüzünden fenalaştı

Türk müziğinin özgün yorumcularından Yıldız Tilbe, yıllardır sahne performansları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı sürdürüyor .Her yaştan dinleyicisinin kalbinde yer edinen Tilbe, sahnedeki samimiyeti ve sıcak tavırlarıyla hayranlarını kendine hayran bırakıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre; ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi. Ünlü isim İstanbul’da verdiği konser sırasında talihsiz bir olay yaşadı. Sahne öncesi, hayranından gelen ve daha önce hiç kullanmadığı bir parfümü üzerine sıkan Tilbe, kısa süre sonra rahatsızlandı.

SAHNEYE ARA VERDİ

Kokunun etkisiyle bir anda fenalaşan Yıldız Tilbe, neye uğradığını şaşırdı. Sahneye ara vererek kendine gelmeye çalıştı.

NEDENİ ALERJİ ÇIKTI

Sahne arkasında üzerini değiştirip temiz hava alan Yıldız Tilbe, kısa süre içinde toparlanarak yeniden sahneye döndü. Yaşadığı rahatsızlığın nedeninin, parfümdeki maddelere karşı alerjisi olduğu ortaya çıktı.

AZ KALSIN BAYILIYORDU

Kendine geldikten sonra açıklama yapan Tilbe, "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum" dedi.