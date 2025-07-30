Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin paylaşımına tepki yağdı! Sosyal medya ayağa kalktı: "Vatan haini ilan edildim"
Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle eleştirilen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, tepkilere sert cevap verdi. Tilbe, "Yangınlarla ilişkilendirilip vatan haini ilan edildim. Sevmiyorsanız takip etmeyin, yorum da yapmayın” dedi.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Yanmış mıyım?" notuyla bir fotoğraf paylaştı.
Ancak bu paylaşım, bazı takipçileri tarafından orman yangınlarına gönderme olarak yorumlandı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Tilbe, söz konusu yorumların asılsız olduğunu belirtti.
"SEVMEDİĞİM BİRİNE YORUM YAPMAM"
Tilbe, paylaşımının tamamen yanlış anlaşıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Sevmediğim birini takip edip yorum yapmam. Eğer gidemiyorsanız sayfamdan, yoksa beni seviyor musunuz? Bu fotoğrafı 'yanmış mıyım' diye paylaştığım için yangınlarla ilişkilendirilip vatan haini ilan edildim. Ben olsam sevmediğim birini takip etmem, hakkında yorum bile yapmam. Benden hoşlanmayan, görmek veya okumak istemeyen, şeref ve onur sahibi kişileri sayfamdan çıkmaya davet ediyorum, rica ediyorum.”