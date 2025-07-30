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Ünlü sanatçı Metin Şentürk "Yoğun bakımda" diyerek dua istedi! Son hali herkesi üzdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü sanatçı Metin Şentürk &quot;Yoğun bakımda&quot; diyerek dua istedi! Son hali herkesi üzdü
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanatçı Metin Şentürk, kanser tedavisi gören kardeşi için sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Takipçilerine içten bir çağrıda bulunan Şentürk, "Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun" sözleriyle destek istedi. Şentürk’ün paylaşımı, hayranlarını ve sanat camiasını derinden duygulandırdı.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, kanserle mücadele eden kardeşi için takipçilerinden dua istedi. Zor bir süreçten geçen Şentürk, hem yazılı hem de videolu bir paylaşımla sevenlerine seslendi.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk "Yoğun bakımda" diyerek dua istedi! Son hali herkesi üzdü - 1. Resim

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullanan Şentürk, duygularını bir video ile de dile getirdi.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk "Yoğun bakımda" diyerek dua istedi! Son hali herkesi üzdü - 2. Resim

ÜZGÜN VE YORGUN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Videolu mesajında oldukça üzgün ve yorgun olduğu gözlenen Şentürk’ün bu içten çağrısı, kısa sürede çok sayıda takipçisinden destek mesajı alırken, sanat camiasında da büyük bir yankı uyandırdı.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk "Yoğun bakımda" diyerek dua istedi! Son hali herkesi üzdü - 3. Resim

Sevenleri, Şentürk ve ailesine moral vermek için sosyal medyada dualarını ve iyi dileklerini paylaşmayı sürdürdü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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