Metin Şentürk'ün villası icradan satılıyor! Tahmini fiyatı şoke etti

Ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün Emirgan’da bulunan villası icradan satışa çıktı. Şentürk'ün eski eşi Fulya Kalkavan, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Şentürk'e haciz gönderdi.

2006 yılında evlenen Metin Şentürk ve Fulya Kalkavan çifti 2014 yılında boşanmıştı. Boşanmanın ardından mahkeme Şentürk’ün 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetmişti.

Nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıyan Şentürk nafaka ödemekten kurtulmuştu. Bu durum karşısında Fulya Kalkavan da yeni bir dava daha açtı. Mahkeme, bu kez ise Metin Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti.

Ama beklenmeyen bir durum oldu. Alacaklarını tahsil edemeyen Kalkavan, Şentürk’e haciz gönderdi. Banka tarafından borçlu olan Şentürk’ün Emirgan’da bulunan villasına ipotek koyuldu.

BAŞLANGIÇ FİYATI 25 BİN LİRA

Ardından da Metin Şentürk adına kayıtlı olan villanın satış işlemleri başladı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502 metrekare alana sahip olan villa 62 milyon muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

11 Temmuz 2024 tarihinde açık artırma usulüyle satılacak olan villanın ihale başlangıç fiyatı 31 milyon 25 bin lira olarak belirlendi.

Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nin yaptığı keşif ve bilirkişi raporuna göre, Sarıyer ilçesindeki taşınmazın toplam değeri 106 milyon 655 bin TL olarak belirlendi. Raporda, arsanın değeri 100 milyon 400 bin TL, binanın değeri ise 6 milyon 255 bin TL olarak hesaplandı.