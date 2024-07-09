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İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversite’sine başvurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversite’sine başvurdu

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Arabesk müzik dünyasının imparatoru olarak tanınan İbrahim Tatlıses'in torununun Oxford Üniversite’sine başvuruda bulunmasının ardından Berfin Karakeçeli kimdir, kaç yaşında merak ediliyorken tercih ettiği okul sosyal medyada da gündem oldu.

Tatlıses'in torunu Berfin Karakeçeli'nin Oxford Üniversite’sini istemesi gündem olurken kimin çocuğu, annesi kim merak ediliyor. Harran Üniversitesi'nde Reklamcılık eğitimini tamamlayan İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Karakeçeli'nin Instagram hesabı...

İBRAHİM TATLISES'İN TORUNU BERFİN KARAKEÇELİ KİMDİR?

Karakeçeli, Harran Üniversitesi Reklamcılık alanında lisans eğitimini tamamlarken DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre, şimdi ise Oxford için başvuruda bulundu. Okuldan cevap bekleyen ismin tercihinin ardından İbrahim Tatlıses'in “Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik” sözü akıllara geldi.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversite’sine başvurdu - 1. Resim

BERFİN KARAKEÇELİ'NİN ANNESİ KİM?

Tatlıses'in ilk eşi olan Adalet Tatlı ile Ahmet, Gülden ve Gülşen olmak üzere 3 çocuğu bulunurken Berfin, Gülşen Tatlı'nın kızıdır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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