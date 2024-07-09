İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu! Duyan herkes aynı yorumu yaptı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 10:53 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme:

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“Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik” sözleriyle hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Karakeçeli, reklamcılık alanındaki okulunu başarıyla bitirdi. Eğitim hayatına devam eden Berfin, Oxford Üniversite’sine başvuru yaptı.