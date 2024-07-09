İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu! Duyan herkes aynı yorumu yaptı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
“Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik” sözleriyle hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Karakeçeli, reklamcılık alanındaki okulunu başarıyla bitirdi. Eğitim hayatına devam eden Berfin, Oxford Üniversite’sine başvuru yaptı.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in 7 çocuğundan biri olan Gülşen Tatlı’nın kızı Berfin Karakeçeli, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla gündem olmuştu.
OXFORD ÜNİVERSİTESİ’NE BAŞVURU YAPTI
Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Berfin, son olarak eğitim hayatıyla gündeme geldi. Harran Üniversitesi’nde reklamcılık okuyan genç kız, eğitim hayatına yurt dışında devam etmeye karar verdi. DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Oxford için başvuru yapan Karakeçeli, gelecek cevabı bekliyor.
DEDESİNİN SÖZÜ AKILLARA GELDİ
Ünlü bir reklamcı olma yolunda ilerleyen Berfin’in bu hamlesi, akıllara dedesi İbrahim Tatlıses'in “Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik” sözünü akıllara getirdi. Sosyal medyada kullanıcılar, “Dedesi Oxford’a gidemedi torunu gidecek” yorumunu yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi