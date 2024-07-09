İddialı dizide başrol değişimi! Kenan İmirzalıoğlu gitti, yerine ünlü oyuncu geldi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Birsen Altuntaş 9 Temmuz 2024 09:42 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 09:51 - Güncelleme:

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Yönetmen ve senarist Yavuz Turgul’un çekeceği “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi Netflix’te seyirciyle buluşacak. Kenan İmirzalıoğlu’nun rol alacağı açıklanan dizinin başrol oyuncusu değişti. Sonbaharda sete çıkması planlanan dizinin yeni başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol oldu.