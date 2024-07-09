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İddialı dizide başrol değişimi! Kenan İmirzalıoğlu gitti, yerine ünlü oyuncu geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Birsen Altuntaş
- Güncelleme:
İddialı dizide başrol değişimi! Kenan İmirzalıoğlu gitti, yerine ünlü oyuncu geldi

Magazin Haberleri  / Birsen Altuntaş

Yönetmen ve senarist Yavuz Turgul’un çekeceği “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi Netflix’te seyirciyle buluşacak. Kenan İmirzalıoğlu’nun rol alacağı açıklanan dizinin başrol oyuncusu değişti. Sonbaharda sete çıkması planlanan dizinin yeni başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol oldu.

Yavuz Turgul’un merakla beklenen yeni dizisi “Ayrılık Da Sevdaya Dahil”de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce Kenan İmirzalıoğlu’nun rol alacağı açıklanan dizinin başrol oyuncusu değişti. Sonbaharda sete çıkması planlanan dizinin yeni başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol oldu.

İddialı dizide başrol değişimi! Kenan İmirzalıoğlu gitti, yerine ünlü oyuncu geldi - 1. Resim

DİZİ 8 BÖLÜM OLACAK

8 bölümlük diziyi Yavuz Turgul, oğlu Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’le birlikte yazıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Birsen Altuntaş
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