‘Eşim’ dedi, gerçek oldu! İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan evleniyor

Geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde Natali Yarcan için "eşim" ifadesini kullanmasıyla gizlice evlendiği söylentilerine yol açan İbrahim Çelikkol, bu kez gerçekten evleniyor. Ünlü oyuncu, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Yarcan ile bugün nikah masasına oturacak. Ancak düğünün nerede gerçekleşeceği gizli tutuluyor.

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun süredir birlikte olduğu Natali Yarcan ile bugün evlenmeye hazırlanıyor. Çiftin nikah yeri hakkında hiçbir detay paylaşılmazken, bu konuda büyük bir gizlilik sürdürülüyor. 

SADE BİR TÖREN YAPACAKLAR

Konuyla ilgili detayları ise Günaydın yazarı Bülent Cankurt köşesinde paylaştı. Cankurt, Çelikkol ve Yarcan’ın bugün evleneceğinden bahsetti. Çiftin nerede nikâh kıyacağı bilinmezken, bu sürecin oldukça gizli yürütüldüğünden söz etti. Ünlü gazeteci ayrıca “İkilinin daha önce her ikisi de evlilik yaşadığı için sade bir törenle ilişkilerini resmileştirecekleri düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

5 YILLIK EVLİLİĞİ SONA ERMİŞTİ

İbrahim Çelikkol 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Çiftin 2019’da bu birliktelikten Ali adında bir oğulları oldu. İkilinin evliliği 5 yıl sürdü ve Mayıs 2022’de tek celsede anlaşmalı olarak boşandılar. Çocuğun velayeti anne Mihre Mutlu’ya bırakıldı. İbrahim Çelikkol ise oğlu için düzenli nafaka ödemeyi ve bazı maddi sorumlulukları üstlenmeyi kabul etti.

NATALI YARCAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünü tamamladı. ABD’deki Virginia Marymount Üniversitesi’nde pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Uzun yıllar kimya sektöründe çalıştıktan sonra yemek kültürüne yöneldi. Çocukluk ve aileden gelen mutfak tutkusu kariyerine yön verdi. Bu alanda kitaplar kaleme alıyor ve televizyon programları yapıyor. Pastacılık (patisserie) konusunda da aktif olarak yer alıyor. 

