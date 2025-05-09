Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! Kullandığı bardak başını yaktı

Begüm Polat, Kasım 2024'te bir televizyon programında kullandığı bardak nedeniyle "yasa dışı bahis" soruşturmasına dahil oldu. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı, savcılıkta ifade verdi.

Şarkıcı Begüm Polat'ın katıldığı programda kullandığı bardak başına bela oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat hakkında soruşturma başlatıldı.

TAKİBE TAKILDI

Sabah gazetesinin haberine göre; yasa dışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, takibe takılan isimlerden biri de Begüm Polat oldu.

Ünlü şarkıcı tarafından geçtiğimiz kasım ayındaki bir TV programında kullanılan bardakta yasa dışı bahis reklamı olduğu tespit edildi.

"REKLAM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konunun yetki alanının Ankara'da olduğu gerekçesiyle dosyayı gönderdi.

Savcılıkta ifade veren Begüm Polat, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını, böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını belirtti. Kullandığı bardaktaki yazının reklam olup olmadığını bilmediğini dile getiren şarkıcı, sadece programa odaklandığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.