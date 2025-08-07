Şarkıcı Selcan Asyalı kansere yakalanmıştı! Sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme

Şarkıcı Selcan Asyalı, iki yıl önce meme kanseri teşhisiyle zorlu bir tedavi sürecine başladı. Kemoterapi gören Asyalı’nın, hastalığın yayılma riski nedeniyle her iki memesinin de alınmasına karar verildi. Tüm bu sürecin ardından Asyalı, kanseri yenmeyi başardı.

İyileşme sürecine evinde dinlenerek devam eden Asyalı, önünde 4 yıllık bir takip ve ilaç tedavisi süreci olduğunu belirtti.

"AŞIRI YORGUNLUK YAŞIYORUM"

Kullandığı ilaçların güçlü yan etkileri nedeniyle oldukça zorlandığını ifade eden şarkıcı, “Buna da şükür. Aşırı yorgunluk yaşıyorum, sokağa çıkmakta bile zorlanıyorum. Ama bu günler de geçecek. Kanserin tekrarlamaması için 4 yıl boyunca ilaç kullanmam gerekiyor. Kendimi iyi hissettiğimde tekrar sahnelere döneceğim” dedi.

Habertürk’ün haberine göre, Asyalı, sağlık konusunda topluma da çağrıda bulunarak, “Herkes sağlığının kıymetini bilmeli” ifadelerini kullandı.