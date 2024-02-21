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    • Haberler > Magazin > Serkan Çağrı hastanelik oldu! Hayranlarını ‘Çocuklarınızı koruyun’ diyerek uyardı

    Serkan Çağrı hastanelik oldu! Hayranlarını ‘Çocuklarınızı koruyun’ diyerek uyardı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Serkan Çağrı hastanelik oldu! Hayranlarını ‘Çocuklarınızı koruyun’ diyerek uyardı
    Şarkıcı, Serkan Çağrı, Rota Virüsü, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı rota virüsüne yakalandı. Hastanelik olan ünlü isim, “Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun” diyerek takipçilerini uyardı.

    Elif Buse Doğan’ın söylediği kendisinin klarnet çaldığı ‘Samsak Döveci’ şarkısıyla üne kavuşan klarnet sanatçısı Serkan Çağrı hastanelik oldu. 

    Serkan Çağrı hastanelik oldu! Hayranlarını ‘Çocuklarınızı koruyun’ diyerek uyardı - 1. Resim

    “PERİŞAN EDİYOR”

    Sosyal medya hesabından hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü klarnetçi, rota virüsü kaptığını söyledi. Takipçilerini ise şu sözlerle uyardı:

    “Dikkat dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum.” 

    Serkan Çağrı hastanelik oldu! Hayranlarını ‘Çocuklarınızı koruyun’ diyerek uyardı - 2. Resim

    ROTA VİRÜSÜ NEDİR?

    Rota virüsü özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda bağırsak iltihabına yol açan bir virüstür. Tüm dünyada 5 yaş altındaki çocuklar en az bir kez hastalığa yakalanmaktadır. Hastalık şiddetli ateş, ishal ve kusma ile kendini gösterir. Hastalığın bulaşma yolu oral - fekal (ağız - dışkı) yoludur. Hastalık özellikle kış ve ilkbaharda salgınlar yapar. Ancak diğer mevsimlerde de görülebilir. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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