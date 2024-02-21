Cemal Hünal “Survivor'dan neden ayrıldın?” sorularına tepki gösterdi, herkesi tek tek engelledi

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Şubat 2024 14:34 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 14:38 - Güncelleme:

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Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı Issız Adam filmi ile hafızalara kazınan Cemal Hünal, 2021 yılında katıldığı Survivor’a sağlık sorunları nedeniyle gözyaşlarıyla veda etmişti. Sosyal medyada fotoğraf paylaşan oyuncuya “Survivor’dan neden ayrıldın?” soruları soruldu. Bu durumdan sıkılan Hünal, paylaştığı kareye “Adayı niye bıraktın diye soran tüm eksik akılları an itibarı ile engelliyorum” notunu düştü.