Cemal Hünal “Survivor'dan neden ayrıldın?” sorularına tepki gösterdi, herkesi tek tek engelledi
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Rol aldığı Issız Adam filmi ile hafızalara kazınan Cemal Hünal, 2021 yılında katıldığı Survivor’a sağlık sorunları nedeniyle gözyaşlarıyla veda etmişti. Sosyal medyada fotoğraf paylaşan oyuncuya “Survivor’dan neden ayrıldın?” soruları soruldu. Bu durumdan sıkılan Hünal, paylaştığı kareye “Adayı niye bıraktın diye soran tüm eksik akılları an itibarı ile engelliyorum” notunu düştü.
Daha önce katıldığı Survivor yarışmasında mücadele eden ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edilen Cemal Hünal, sosyal medyada kendisine “Survivor’dan neden ayrıldın?” sorusunu yöneltenlere tepki gösterdi.
Issız Adam filmiyle üne kavuşan Cemal Hünal, 2021’de katıldığı Survivor yarışmasında ünlüler takımında mücadele etmişti. Programda ciddi bir sakatlık yaşayan Hünal, doktor raporuyla yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
“TÜM EKSİK AKILLARI ENGELLİYORUM”
Son olarak Hudutsuz Sevda adlı diziyle kamera karşısına geçen Cemal Hünal, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Paylaşımında Survivor’a değinen oyuncu “Survivor’dan neden ayrıldın?” sorusundan artık sıkıldığını dile getirdi.
Takipçilerinden gelen benzer sorulara sinirlenen Hünal paylaşımına “Adayı niye bıraktın diye soran tüm eksik akılları an itibarı ile engelliyorum” notunu düştü. Ünlü oyuncu gelmeye devam eden sorulara cevap verip, soruyu yönelten kişileri de engelledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi