Serkan Keskin yeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yok

Serkan Keskin yeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serkan Keskin yeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yok
Serkan Keskin, Dizi, Netflix, Ay Yapım, Polisiye, Şevval Sam, Haber
Magazin Haberleri

“Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanından uyarlanan tiyatro oyununda dört farklı karakteri oynayarak performansıyla övgü toplayan başarılı oyuncu Serkan Keskin’in yeni dizi projesi netleşti.

‘Leyla ile Mecnun’ , ‘Masum’, Şahsiyet gibi yapımlarda oynayan ve rol seçiminde oldukça seçici davranan Serkan Keskin, Ay Yapım imzalı, polisiye türündeki “Sonra Gözler Görür” adlı projeyle ekranlara dönüyor.

Serkan Keskin yeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yok - 1. Resim

ROLÜ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Bertan Başaran’ın oturacağı dizi, Netflix için sekiz bölüm olarak çekilecek. Serkan Keskin dizide “İskender” karakterine hayat verecek.

Serkan Keskin yeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yok - 2. Resim

ÜNLÜ OYUNCULAR DA DİZİDE

Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Sonra Gözler Görür’de Serkan Keskin haricinde şu isimler bulunuyor:

Şevval Sam (Ezgi Sezgin), Mert Fırat (Cüneyt), Okan Yalabık (Orhan), Uğur Aslan (Mert), Fırat Çelik (Bedri), Başak Daşman (Mercan) ve Cem Yiğit Üzümoğlu (Cem).

Kaynak: Türkiye Gazetesi

