Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş yıllar sonra bir araya geldi, ortalık yıkıldı

28 Aralık 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 12:15

3 yıl evli kalan ve daha sonrasında ayrılık yaşayan Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses, tekrardan bir araya geldi. İkilinin yan yana pozları sosyal medyada gündem olurken birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yağmurunu tuttu.

TEKRARDAN BİR ARAYA GELDİLER

1979'da evlenen ve 3 yılın ardından boşanma kararı alan sanatçı İbrahim Tatlıses ile Yeşilçam’ın usta oyuncusu Perihan Savaş, tekrardan bir araya geldi. Çiftin, gözlerden uzak büyüttüğü kızları Zübeyde'nin paylaştığı poz gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA ORTALIK YIKILDI

Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ikilinin pozları sosyal medyada gündem oldu. Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca ortalık yıkıldı.

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?

Gerçek adı Şerife Perihan'dır.

İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray semtinde 1 Ocak 1955 de doğmuştur.

Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır.

Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses, Romeo-Jüliyet, Kibarlık Budalası" gibi bir çok oyunda yer aldı.

1971'de "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde ufak bir rol aldı. 1972'de "Korkusuz Beşler" filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçti.

121 civarında filmde rol aldı.

1986 yılında "Su" filmini çevirirken dizanteri olmuş.

Kadir İnanır ile oynadıkları filmlerde onu sette sakinleştirirmiş.

Erol Taş'dan çok korkarmış.

1968 yılında Perihan Savaş, on üç yaşındayken, askeri okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmış ve boşandığında bekaret raporu almış.

Daha sonra ,önce İbrahim Tatlıses'le beraber yaşadı, sonra 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le evlenerek, her ikisinden de birer çocuk sahibi oldu.

İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı oldu.

Yılmaz Zafer'le yaptığı evlilikten de Savaş Zafer adında oğlu oldu.

Eşi Yılmaz Zafer'le birlikte "Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketi"'ni kurdular.

1994 nisan ayında iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan eşi Yılmaz Zafer'e, öldüğü 9 Kasım 1995 gününe kadar hastalığı süresince iyi bakarak örnek bir davranış sergilemiştir.

İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştı ve birliktelikleri başladı. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlere göre Tatlısesin Perihan Savaş'ı dövmesinden dolayı karakolluk olmuşlar ve bu ilişkisini bitirmiştir.

Perihan Savaş;13 yaşında henüz çocuk iken neden evlendiğini de "nişanlısının askeri okuldan çıkıp sivile geçebilmesi için nikah gerektiğini bu nedenle de nikahlarının yapıldığını ancak düğün yapılmadığını ve ailesiyle oturmaya devam ettiklerini" bir röportajında söyleyerek izah etmiştir.

Savaş, evlendiği kişinin doktor olduğunu ve Almanya'ya gitmeyi planladıklarını anlatarak "Ben de Almanya'da tiyatro okuluna gidecektim. Fakat nikah olduktan sonra bana 'Tiyatrodan ayrılacaksın' dedi. Bu lafı duyduktan sonra benim için bitti" diyerek ayrıldıklarını ifade etti.

56 yaşındayken Perihan Savaş, 2011 yılında işadamı ve Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Derya Taşdelenler ile evlenme kararı almışlardı ne olduysa son anda vazgeçtiler.