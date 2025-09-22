Sosyal medya bunu konuşuyor! Dua Lipa İsrail destekçisi menajeriyle yolları ayırdı

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü oyuncu, müzisyen, yazar ve aktivistlerin Filistin için ortak videolu çağrısı sosyal medyada çok ses getirmişti. Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Penélope Cruz, Javier Bardem ve Malala Yousafzai gibi isimler, Gazze’deki katliamın durması ve ateşkes için çağrıda bulunmuştu.

İSRAİL DESTEKÇİSİ MENAJERİYLE YOLLARI AYIRDI

Bu kez Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle menajeri David Levy ile yollarını ayırması gündeme bomba gibi düştü.

Daily Mail’de yer alan haberde; David Levy’nin, Filistin destekçisi rap grubu Kneecap'in Glastonbury Festivali'ne katılmaması için düzenlenen imza kampanyasına katıldığı ortaya çıktı. Festivalin kurucusuna gizli olarak gönderilen imza mektubunun sızdırılması üzerine Lipa’nın menajeriyle çalışmayı kestiği belirtildi.

Daily Mail'e konuşan Dua Lipa'ya yakın bir kaynak, "Dua, Filistin yanlısı. Bu durum, David ile uyuşmuyor. Onu, Filistinlilere yönelik korkunç muameleyi destekleyen biri olarak görüyor ve bu gönderdiği mektupta çok açık bir şekilde ortaya konuldu" dedi.