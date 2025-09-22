Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Sosyal medya bunu konuşuyor! Dua Lipa İsrail destekçisi menajeriyle yolları ayırdı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Dua Lipa İsrail destekçisi menajeriyle yolları ayırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya bunu konuşuyor! Dua Lipa İsrail destekçisi menajeriyle yolları ayırdı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail’e destek veren menajeri David Levy ile çalışmayı bıraktı. 

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü oyuncu, müzisyen, yazar ve aktivistlerin Filistin için ortak videolu çağrısı sosyal medyada çok ses getirmişti. Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Penélope Cruz, Javier Bardem ve Malala Yousafzai gibi isimler, Gazze’deki katliamın durması ve ateşkes için çağrıda bulunmuştu.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Dua Lipa İsrail destekçisi menajeriyle yolları ayırdı - 1. Resim

İSRAİL DESTEKÇİSİ MENAJERİYLE YOLLARI AYIRDI

Bu kez Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın  İsrail'e verdiği destek nedeniyle menajeri David Levy ile yollarını ayırması gündeme bomba gibi düştü. 

Daily Mail’de yer alan haberde; David Levy’nin, Filistin destekçisi rap grubu Kneecap'in Glastonbury Festivali'ne katılmaması için düzenlenen imza kampanyasına katıldığı ortaya çıktı.  Festivalin kurucusuna gizli olarak gönderilen imza mektubunun sızdırılması üzerine Lipa’nın menajeriyle çalışmayı kestiği belirtildi. 

Daily Mail'e konuşan Dua Lipa'ya yakın bir kaynak, "Dua, Filistin yanlısı. Bu durum, David ile uyuşmuyor. Onu, Filistinlilere yönelik korkunç muameleyi destekleyen biri olarak görüyor ve bu gönderdiği mektupta çok açık bir şekilde ortaya konuldu" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü! Zabıta, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Perperişan" şarkısına soruşturma açılmıştı! Mabel Matiz ifade vermek için adliyeye gitti - MagazinRezil sözlere soruşturma açılmıştı! Mabel Matiz adliyedeSurvivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda! Sade bir törenle nişanlandı - MagazinSurvivor'ın ünlü ismi evlilik yolunda! İşte nişandan karelerİntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti! Ufuk Özkan sessizliğini bozdu - Magazinİntihar girişiminde bulundu mu? Bizzat açıkladıÖzge Özpirinçci'nin duygusal anları! Babasını andı, gözyaşlarını tutamadı - MagazinÖzge Özpirinçci'nin duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadıEurovision'un alternatifi Intervision’da büyük final! 22 ülke yarıştı, Vietnam kazandı - Magazin22 ülke yarıştı, Vietnam kazandıArka Sokaklar'da Ali'nin geri dönüşü! Hüsnü'yü vurduğu anlar izleyiciyi şaşırttı - MagazinArka Sokaklar'da Ali'nin geri dönüşü! Hüsnü'yü vurduğu anlar izleyiciyi şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...