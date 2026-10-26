'Star Trek' dizisinde Pavel Chekov karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Walter Koenig, 90 yaşında hayatını kaybetti.

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'Star Trek' dizisinde Rus navigatör Pavel Chekov karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Walter Koenig, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Koenig'in menajeri Zachery McGinnis, yaptığı açıklamada oyuncunun Los Angeles'ın North Hollywood bölgesindeki evinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Star Trek'in yıldızı Walter Koenig hayatını kaybetti

1936 yılında ABD'de dünyaya gelen Koenig, 'Star Trek' serisinde canlandırdığı Pavel Chekov karakteriyle tanındı. Oyuncu, 1960'larda yayımlanan orijinal dizide Enterprise uzay gemisinin köprü ekibinde yer alan Chekov karakterine hayat verdi. Koenig, 1979'dan itibaren çekilen 'Star Trek' filmlerinde de aynı karakteri canlandırmayı sürdürdü.

SERİNİN UNUTULMAZLARI ARASINDA

Pavel Chekov, dizide Sovyetler Birliği'ni temsil eden karakter olarak öne çıkıyordu. Enterprise'ın köprü ekibindeki genç navigatör, serinin unutulmaz karakterleri arasında yer aldı.

'Star Trek', yıllar içinde farklı oyuncu kadrolarıyla çekilen çok sayıda yan diziye ve dünya genelinde binlerce hayranı bir araya getiren etkinliklere ilham verdi. Walter Koenig de serinin televizyon ve sinema tarihindeki yolculuğunda iz bırakan oyuncular arasında yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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