Survivor All Star 2024’te takımlar belli oldu! İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor için geri sayım başladı. MasterChef All Star final yapmasının ardından, Survivor All Star 1 Ocak’ta ilk bölümüyle yayınlanacak. 2024 sezonunda All Star bölümüyle ve SMS oylaması olmadan ekrana gelecek yarışmanın takımlarını dün akşam Acun Ilıcalı tek tek açıkladı.

İddialı isimlerden oluşan yarışmacıların hangi takımda yarışacağı merak ediliyordu. Bu sene SMS’in olmadığı yarışmada, performanslar sonucunda bir kişi birinciliği elde edecek.

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

“Takımlar kırmızı ve mavi takım şeklinde olacak. İleride değişiklikler yapılabilecek” diyen Acun Ilıcalı, Kırmızı ve mavi takımı şu şekilde sıraladı:

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi Çamkıran

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

Acun Ilıcalı daha sonra ise iki kişinin yerinin değişeceğini açıkladı. İlk başta mavi takımda yer alan Özgür Tetik kırmızı takıma geçti, Furkan Kızılay ise kırmızı takımda yarışacak isim olarak açıklandı.