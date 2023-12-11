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    • Haberler > Magazin > Survivor All Star 2024’te takımlar belli oldu! İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…

    Survivor All Star 2024’te takımlar belli oldu! İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Survivor All Star 2024’te takımlar belli oldu! İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…
    Survivor, 2024, Survivor All Star, Tv8

    Survivor All Star 2024 başlıyor. 1 Ocak’ta ilk bölümüyle ekranlara gelecek yarışmanın takım kadrolarını Acun Ilıcalı açıkladı. İşte mavi ve kırmızı takımın netleşen yarışmacıları…

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor için geri sayım başladı. MasterChef All Star final yapmasının ardından, Survivor All Star 1 Ocak’ta ilk bölümüyle yayınlanacak. 2024 sezonunda All Star bölümüyle ve SMS oylaması olmadan ekrana gelecek yarışmanın takımlarını dün akşam Acun Ilıcalı tek tek açıkladı. 

    İddialı isimlerden oluşan yarışmacıların hangi takımda yarışacağı merak ediliyordu. Bu sene SMS’in olmadığı yarışmada, performanslar sonucunda bir kişi birinciliği elde edecek.

    Survivor All Star 2024’te takımlar belli oldu! İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…

    SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    “Takımlar kırmızı ve mavi takım şeklinde olacak. İleride değişiklikler yapılabilecek” diyen Acun Ilıcalı, Kırmızı ve mavi takımı şu şekilde sıraladı:

    Nefise Karatay
    Seda Ocak
    Begüm Yücetan
    Sahra Işık
    Seda Aktuğlu
    Damla Can
    Hakan Hatipoğlu
    Yiğit Poyraz
    Yasin Obuz
    Özgür Tetik
    Yunus Emre
    Ogeday Girişken

    Survivor All Star 2024’te takımlar belli oldu! İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…

    SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Pınar Saka
    Merve Aydın
    Nagihan Karadere
    Gizem Memiç
    Aleyna Kalaycıoğlu
    Berna Canbeldek
    Doğukan Manço
    Furkan Kızılay
    Ersin Korkut
    Sercan Yıldırım
    Turabi Çamkıran
    Bozok Gören
    Nihat Altınkaya

    Acun Ilıcalı daha sonra ise iki kişinin yerinin değişeceğini açıkladı. İlk başta mavi takımda yer alan Özgür Tetik kırmızı takıma geçti, Furkan Kızılay ise kırmızı takımda yarışacak isim olarak açıklandı.

     

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