Survivor All Star 2024’te takımlar belli oldu! İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…
Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Survivor All Star 2024 başlıyor. 1 Ocak’ta ilk bölümüyle ekranlara gelecek yarışmanın takım kadrolarını Acun Ilıcalı açıkladı. İşte mavi ve kırmızı takımın netleşen yarışmacıları…
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor için geri sayım başladı. MasterChef All Star final yapmasının ardından, Survivor All Star 1 Ocak’ta ilk bölümüyle yayınlanacak. 2024 sezonunda All Star bölümüyle ve SMS oylaması olmadan ekrana gelecek yarışmanın takımlarını dün akşam Acun Ilıcalı tek tek açıkladı.
İddialı isimlerden oluşan yarışmacıların hangi takımda yarışacağı merak ediliyordu. Bu sene SMS’in olmadığı yarışmada, performanslar sonucunda bir kişi birinciliği elde edecek.
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
“Takımlar kırmızı ve mavi takım şeklinde olacak. İleride değişiklikler yapılabilecek” diyen Acun Ilıcalı, Kırmızı ve mavi takımı şu şekilde sıraladı:
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi Çamkıran
Bozok Gören
Nihat Altınkaya
Acun Ilıcalı daha sonra ise iki kişinin yerinin değişeceğini açıkladı. İlk başta mavi takımda yer alan Özgür Tetik kırmızı takıma geçti, Furkan Kızılay ise kırmızı takımda yarışacak isim olarak açıklandı.