Kanarya apolet söktü!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın saltanatına son verdi. Cimbom 24 maç sonra yenildi, 17 maçlık galibiyet serisi bitti...

Galatasaray Süper Lig’deki 24 maçın ardından mağlup olmanın acısını yaşadı. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray’ın serisi Fenerbahçe derbisiyle sona erdi.

REKOR KIRMIŞTI



Süper Lig’de son 17 maçını kazanan Galatasaray’ın tarihi serisi de bitti. Ligde son puan kaybını 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında (1-1) yaşayan sarı kırmızılı ekip, sonrasındaki 17 maçı kazanarak lig rekorunu kırdı. Şampiyonluk hedefiyle çıktığı derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Galatasaray’ın galibiyet serisi noktalandı.

BERKAN, KİNG’İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ



Bitiş düdüğüyle tansiyon yükseldi



Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı devirdiği maçın ardından kısa süreli gerginlik yaşandı. Berkan Kutlu, Fenerbahçeli futbolcu King’e sinirlendi ve üzerine gitmeye çalıştı. Ancak, Berkan Kutlu’yu Galatasaraylı yetkililer durdurdu. Daha sonra Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet tribünlere gitti ve taraftarıyla galibiyeti kutladı. Sarı lacivertli takım güvenlik güçlerinin eşliğiyle galibiyet sevincini yaşadı.