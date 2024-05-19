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Gaddar dizisi reytinglere yenik düştü, final tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaddar dizisi reytinglere yenik düştü, final tarihi belli oldu
Gaddar, Final, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Now TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak gibi isimleri buluşturan ‘Gaddar’ dizisinin reytingleri beklentinin altında kaldı. Yapım şirketi düşük reytinglerin ardından final kararı aldı.

Gaddar dizisinden izleyiciyi üzen haber geldi. Dizinin sezon finali değil, doğrudan yapılacak finalle ekranlara veda edeceği öğrenildi. 

Çağatay Ulusoy, Gaddar dizisiyle TV ekranına dönmüştü. ‘Dağhan Yalçın’ karakteriyle büyük ilgi gören oyuncuya dair, dizinin yayınlandığı gün sosyal medyada birçok yorum geliyordu. 

REYTİNGLERİ YÜKSELMEDİ

İlk bölümü 19 Ocak 2024’te yayımlanan aksiyon ve dram türündeki diziyle ilgili final kararı geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; reytingleri yükselmeyen dizi için planlanan final kararının uygulanacağı öğrenildi.

Gaddar dizisi reytinglere yenik düştü, final tarihi belli oldu - 1. Resim

SON BÖLÜMÜ 7 HAZİRAN’DA EKRANA GELECEK

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, İbrahim Çelikkol'un da konuk oyuncu olarak renk kattığı dizi 7 Haziran akşamı ekrana veda edecek. 

Aynı akşam Star TV'nin "Yalı Çapkını", Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" ve TRT1'in "Kara Ağaç Destanı" dizileri sezon finali yapacak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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