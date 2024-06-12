Survivor'da yürekleri ağza getiren yarış! İkinci final biletini alan kişi belli oldu

Survivor'da final heyecanı sürüyor. İlk finalist Batuhan'ın ardından dünkü bölümde ikinci final biletinin sahibi de belli oldu. Öte yandan yarış sırasında korkutan anlar yaşandı. İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşananlar...

Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Final yarışında ilk finalist Batuhan'ın yanındaki koltuğa oturmak isteyen Nefise, Seda, Ogeday ve Atakan kıyasıya mücadele etti.

BATUHAN: GERÇEKTEN YORULMUŞTUM

Oyun öncesi konuşan ilk finalist Batuhan, "Gerçekten çok istedim ama bu kadar zor olacağını asla düşünmemiştim. 7 canla gittik, 3 cana düşmüştüm. Ben 3 canlayken Atakan'a baktığımda o 6'ydı. Yılmadım, bu iş tehlikeli olacak göreceksin dedim. Son iki oyunuma bakarsanız; Sondan 1 önceki oyunda dizimin bağı çözüldü. Gerçekten çok yorulmuştum. Ben çok mutluyum" dedi.

ATAKAN: EN FAZLA OYUNU BEN OYNAMIŞIMDIR

Avatar Atakan, "Herhalde son 3-4 günde en fazla oyunu ben oynamışımdır. Zaten düelloda 17-18 oyun oynadım, dün de aynı şekilde. Sezonun da yorgunluğu var. Vücut kendini bitmeye programladığı için artık kendini veremiyor olabilir ama dün her şeyimizi verdik. İnanılmaz bir mücadeleydi. Batuhan'ı gerçekten tebrik ediyorum. Elimden geleni yapacağım, umarım kazanan taraf olurum" şeklinde konuştu.

SEDA: BENİM DERDİM KENDİMLE

Seda Ocak, "Son parkurumuz buradaki, tabii ki kazanmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım ama ne olursa olsun çok mutluyum. Sonuçta performansımızla buraya geldik. Bugün de kimin hakkıysa o kazanacak. Sakin olmak gerekiyor onu biliyorum. Benim derdim kendimle, bazen atıyorum bazen atamıyorum. Daha sakin olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

OGEDAY: YAKLAŞTIM AMA TAM DA YAKLAŞAMADIM

Ogeday Girişken, "Çok kazanmak istiyorum. Dün kaybettim. Çok yaklaştım ama tam da yaklaşamadım. Bugün yeni ve son gün. Kapanış da olacağı için kapanışı güzel yapmak istiyorum ama atış inşallah yüzüme güler bugün. Güzel net bir skorla, iyi canlarımla inşallah sakin sakin kolyeyi alırım diyorum" ifadelerine yer verdi.

NEFİSE: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Nefise Karatay, "Atakan abiyle Batuhan final yaparken Atakan abi elenince neler hissettiğini aşağı yukarı tahmin edebildim. Gerçekten çok iyi yarıştılar ve bir kişi için kötü bir durum yaşanacaktı, o da Atakan abi oldu. Onun adına çok üzgünüm. Batuhan'ı da tebrik ediyorum. Dün oyun bana bakmadı ama bugün yeni bir gün. Elimden geleni yapacağım. Umarım bugün kolyeyi alabilirim" dedi.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR

Ogeday ve Atakan yarışırken Ogeday dizini vurdu. Murat Ceylan yarışı durdurdu. Tüm yarışmacılar Ogeday'ın başında toplandı. Doktor inceledikten sonra 'devam edebilecek misin?' diye sordu. Ogeday devam edeceğini söyledi.

İKİNCİ FİNALİST NEFİSE OLDU

Son oyunda Ogeday'a karşı galip gelen Nefise ikinci finalist oldu. Ogeday, Seda ve Atakan düelloya çıkacak.