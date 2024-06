Survivor'da ilk finalist belli oldu! İşte İstanbul’daki final biletini alan isim...

“Survivor’da ilk finalist kim oldu?” sorusunun cevabı dün netlik kazandı. Şampiyonun belli olacağı İstanbul’daki büyük finale iki gün kala, Seda, Nefise, Batuhan, Atakan ve Ogegay yarıştı. Zorlu parkurda karşı karşıya gelen 5 yarışmacı arasından finale adını yazdıran isim belli oldu. İşte Survivor All Star’ın 1. finalisti…

Survivor All Star’ın büyük finali 13 Haziran Perşembe akşamı İstanbul’da yapılacak. Finale iki gün kala sona kalan 5 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Atışlarda rakibini yenen bir isim İstanbul’daki koltuğunu garantiledi.

Survivor’da final haftası nefes kesmeye devam ediyor. Dün akşam final oyunları başladı. Seda, Nefise, Batuhan, Atakan ve Ogegay’ın yarıştığı gecede her bir isme 7’şer can verildi. Birbiriyle mücadele eden yarışmacılardan mağlup olan can kaybederken, 0 olan kişi oyunun dışında kaldı.

BATUHAN KARACAKAYA İLK FİNALİST OLDU

Kura çekimi sonrası Ogegay ve Nefise eşleşti. İkilinin arasında geçen yarışta Nefise elendi. Daha sonra ise Seda ve Ogeday karşı karşıya geldi. Mücadelede iki yarışmacı da kazanamadı ve son tura çıkamadı. Rakiplerini bir bir eleyen Batuhan ve Atakan finale kaldı. İkili arasında nefesleri kesen bir mücadele gerçekleşti. Karşılaşmayı 3-2 Batuhan kazandı. Böylece Survivor All Star’ın ilk finalisti Batuhan Karacakaya oldu.

ARKADAŞLARINA SESLENDİ: PANKARTLARI HAZIRLAYIN

İstanbul’daki final biletini alan ilk isim Batuhan Karacakaya, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“İnanılmaz mutluyum. Gerçekten söylüyorum, çok mutluyum. Çok yorulduk. Atakan da çok iyi mücadele etti. Ama ikimizden biri gerçekten üzücü bir finalle karşı karşıya kalacaktı. Bunu kazandığım için inanılmaz mutlu hissediyorum. O uçağa mutlu ve keyifli bineceğim. Bunu bütün aileme, anneme, babama, kız kardeşime, bütün beni destekleyenlere ve duasını benden esirgemeyen destekçilerime armağan ediyorum. Taha, Şevki, İbo bankartları hazırlayın. Geliyoruz!’”