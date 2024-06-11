IOS 18 yapay zeka birleşmesi ile fotoğraftan istenmeyen nesneleri kaldırın

Dünya devi markalarından biri olan Apple'ın yeni güncellemesinin ortaya çıkmasının ardından kullanıcılar yeni IOS 18 özelliklerinin neler olduğunu araştırırken hangi modellere gelecek merak ediyorken ne zaman çıkacağı da gündeme geldi. Yeni güncelleme özellikleri arasında istenmeyen nesneleri fotoğraftan kaldırma da yer aldı.

Son günlerde gündemde yer alan Apple IOS 18 yeni güncellemesi hakkında hangi özelliklerin hangi cihazlara geleceği araştırılırken güncelleme alacak olan modeller belli oldu. Kullanıcıların heyecanla beklediği güncelleme ile beraber iPhone'lar arasında olan "dokundur ve öde" özelliği de geliyor. İşte güncelleme alacak olan iPhone telefon modelleri...

IPHONE IOS 18 GÜNCELLEMESİ HANGİ MODELLERE GELECEK?

Yeni güncellemede yer alan özellikler kullanıcıları heyecanlandırırken alacak olan cihazlar şöyle:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. Nesil)

iPhone SE (3. Nesil)

IOS 18 GÜNCELLEMESİNDE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

iOS 18 ile beraber kullanıcıların uygulamaları parola ile kilitlemesi için yeni bir özellik geliyor. Kilitlenen uygulamanın Face ID kimlik doğrulaması ile açılması ve özelliğin Touch ID veya iPhone'un şifresi ile aynı seviyede çalışması planlanıyor.

En gelişmiş seviyede olan GPT4-o, yeni güncelleme ile iPhone'larda ücretsiz olarak kullanılabilecek. Apple'ın geliştirdiği sistem olan Intelligence ile beraber kullanıcıya büyük yardımı dokunması bekleniyor.

DOKUN VE ÖDE ÖZELLİĞİ GELİYOR

Güncelleme ile beraber ödemede kolaylık sağlanacak. iPhone'lar arasında gerçekleşecek olan "dokundur ve öde" özelliği ile beraber para transferleri hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek.