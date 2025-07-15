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Ünlü iş adamının eski eşi gökdelenden düştü! Hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü iş adamının eski eşi gökdelenden düştü! Hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin önde gelen yatırımcılarından Steve O’Hare’in eski eşi Rachel O’Hare, yüksek katlı rezidanstan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü ismin, ölümü 'şüpheli' bulunmadı.

İngiltere'nin Manchester kentinde, yüksek katlı bir rezidanstan düşerek hayatını kaybeden 49 yaşındaki Rachel O’Hare’in ölümü sonrası dikkat çekici detaylar gün yüzüne çıktı. Üç çocuk annesi O’Hare’in, ülkenin önde gelen iş adamlarından biriyle evli olduğu ve uzun yıllar gösterişli bir hayat sürdüğü öğrenildi.

Ünlü iş adamının eski eşi gökdelenden düştü Hayatını kaybetti - 1. Resim

Daily Mail’in haberine göre, 30 Haziran sabahı ‘Victoria House’ isimli apartmanın önünde hareketsiz halde bulunan Rachel O’Hare’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü iş adamının eski eşi gökdelenden düştü Hayatını kaybetti - 2. Resim

Polis olayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, ölümün "şüpheli" olmadığını açıkladı. Hayatını kaybeden ünlü isimle ilgili dikkat çeken bir detay çıktı.

Ünlü iş adamının eski eşi gökdelenden düştü Hayatını kaybetti - 3. Resim

Rachel O’Hare’in, özel sermaye şirketi Equistone Partners Europe’un ortak yöneticisi ve milyonlarca sterlinlik servetiyle tanınan Steve O’Hare’in eski eşi olduğu öğrenildi. 2000 yılında evlenen çiftin, 2 milyon sterlin değerindeki lüks bir villada yaşadığı ve çocuklarını özel okullarda okuttuğu belirtildi. Olayla ilgili resmi soruşturma sürerken, Rachel O’Hare’in geçmişine dair ayrıntılar kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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