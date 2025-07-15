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Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edebiyatçı, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, Yekta Kopan duyurdu.

Yazar ve sunucu Yekta Kopan, edebiyatçı Pınar Kür'ün 82 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti - 1. Resim

CENAZE PROGRAMI NETLEŞECEK

Kopan'ın X hesabından yaptığı paylaşımda "Edebiyatımızın büyük kaybı... Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak" ifadeleri yer aldı.

SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Kür 2014 yılında katıldığı bir programda "Başörtüyü gericilik olarak görüyorum. Ben öyle başını, şurasını burasını örten kadınlarla, tamamen Playboy dergisine çıplak poz veren kadınlar arasında zihniyet olarak fark görmüyorum. İkisi de kendisini nesne olarak sunuyor, özne olarak sunmuyor. Biri diyor ki, ben gencim güzelim, şöyle bacaklarım var, böyle göğüslerim var, göstereceğim diyor. Erkekleri böyle tavlayacağım diyor. Başını örten de, o da adamları azdırmamak için kapatıyor. İnançta böyle bir şey yok. Dindar bir ailede büyüdüm. Teyzem nenem namaz kılan insanlardı" demişti.

Bu sözler gündem olarak tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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