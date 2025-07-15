Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael'e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi
Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla bilinen fenomen Onur Karael, Van’ın İpekyolu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Memleketi Hakkari Yüksekova’da toprağa verilen Karael’in saldırıda yaralanan üç kızının tedavisi sürüyor.
Sosyal medyada "Arda Edeoğlu" adıyla tanınan ve çeşitli ödüllere layık görülen fenomen Onur Karael, Van’ın İpekyolu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Kale Yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Onur Karael, üç kızıyla birlikte otomobiliyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
MEMLEKETİ HAKKARİ'DE DEFNEDİLDİ
Saldırıda ağır yaralanan Karael, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan üç kızı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otopsi işlemlerinin ardından Karael’in cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine götürüldü.
Esenyurt TOKİ Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verilen Karael için taziye kurulmayacağı açıklandı.