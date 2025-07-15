Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael'e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi

Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael'e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael&#039;e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla bilinen fenomen Onur Karael, Van’ın İpekyolu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Memleketi Hakkari Yüksekova’da toprağa verilen Karael’in saldırıda yaralanan üç kızının tedavisi sürüyor.

Sosyal medyada "Arda Edeoğlu" adıyla tanınan ve çeşitli ödüllere layık görülen fenomen Onur Karael, Van’ın İpekyolu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael'e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi - 1. Resim

Olay, Kale Yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Onur Karael, üç kızıyla birlikte otomobiliyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael'e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi - 2. Resim

MEMLEKETİ HAKKARİ'DE DEFNEDİLDİ

Saldırıda ağır yaralanan Karael, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan üç kızı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael'e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi - 3. Resim

Otopsi işlemlerinin ardından Karael’in cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine götürüldü.

Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael'e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi - 4. Resim

Esenyurt TOKİ Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verilen Karael için taziye kurulmayacağı açıklandı.

Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael'e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü iş adamının eski eşi gökdelenden düştü! Hayatını kaybetti - MagazinÜnlü iş adamının eski eşi gökdelenden düştü Hayatını kaybettiÜnlü oyuncu Zafer Algöz 15 Temmuz'u anlattı: Birdenbire silah sesleri duymaya başladık - MagazinÜnlü oyuncu Zafer Algöz 15 Temmuz'u anlattı: Birdenbire silah sesleri duymaya başladıkŞarkıcı Alişan'ın 'Grand Kartal Otel' paylaşımı gündem oldu! Tepkiler peş peşe gelmişti - Magazin'Grand Kartal Otel' paylaşımı gündem oldu! Tepkiler peş peşe gelmiştiDüğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı - MagazinDüğününde takılan takılar çok konuşulmuştu! Bakın balayı için hangi ülkeye gittilerTRT'den boykot çağrısı sonrası kovulmuştu! Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu: Dikkat çeken kanal... - MagazinTRT'den kovulmuştu! Yeni adresi şaşırttı: Şimdi o kanalda...O geceyi unutmadılar! Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları gündem oldu - MagazinO geceyi unutmadılar! Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...