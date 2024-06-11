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6 başıboş köpek yoldan geçen bir kadına saldırdı! Balıkesir Bandırma'daki dehşet anları kameraya yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de 6 köpek yolda yürüyen 57 yaşındaki bir kadına aniden saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın, yere düştü ve yardımına kimse gelmedi. Köpeklerin arasında yalnız başına mücadele veren kadın kurtulmayı başardı. . Sırtından ve bacağından köpeklerin ısırdığı kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

Olay Balıkesir Bandırma ilçesinin Yenisığırcı Mahallesi’nde yaşandı. Kameralara yansıyan saldırı sosyal medyada paylaşıldı. 

Mahalle sakinleri, köpeklerin mahallede bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliği tarafından çiğ etle beslendiğini ve bu durumun köpeklerin saldırganlaşmasına neden olduğunu belirtiyorlar. Konu ile ilgili daha önce de şikayette bulunulduğu ancak bir sonuç çıkmadığı ifade ediliyor.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadın olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Mayıs ayında mahalle "Yenisığırcı Mahallesi’nde köpek katliamı yapılıyor" haberiyle gündeme gelmişti.

6 başıboş köpek yoldan geçen bir kadına saldırdı! Balıkesir Bandırma'daki dehşet anları kameraya yansıdı - 1. Resim

"KÖPEKLERİ BAŞKA YERLERDEN GETİRİP BIRAKIYORLAR"

Bölgedeki köpeklerden dolayı sıkıntı çeken vatandaşlar mahalleye başka il ve ilçelerden getirildiğini iddia etmişti.

Yenisığırcı Mahalle Muhtarı Özden Gümüş, “Saldırıya uğrayan hemşehrimiz hakkını aramak için her yola başvuracağını söyledi. Gerekli işlemleri başlattı. Biz bu olay dolayısıyla çok üzgünüz. Tekrarlanmaması temennisindeyiz. Başıboş köpek sorunu son yıllarda ülke genelinde arttı. Belediyelerimizin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah böyle bir olayı tekrar yaşamayız,” dedi.

Abdüsselam Koç, köpekler yüzünden araçla gitmek zorunda kaldığını belirterek, “Yetkililerin bu konuda acilen önlem almasını istiyorum. Bir an önce gereği yapılmalı” ifadesinde bulundu.

Başıboş köpeklerden şikayetçi olan mahalle sakinleri konunun Bandırma Belediyesi nezdinde ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Köpeklerin kontrolsüzce artmasından dolayı da daha önce de bölgede kimliği belirsiz bir kişi tarafından zehirleme vakası görülmüştü.

Mahallede yaşayan Serap Eken "Çoklu salımlar oluyor ve köyün popülasyonunu etkileniyor. Şehirde veya bakıldıkları bölgeye alışan hayvanlar insan içinde olmak istedikleri için direkt olarak köy merkezine geliyorlar. Haliyle o kadar çok sayıdaki köpeği köylü istemiyor." açıklamasını yapmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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