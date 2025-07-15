15 Temmuz'da neden sela okunuyor, sela ne zaman saat kaçta okunacak? Selanın anlamı merak ediliyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel anma programları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerden sela sesleri yükselecek. Vatandaşlar ise 15 Temmuz'da neden sela okunuyor, sela ne zaman saat kaçta okunacak, selanın anlamı nedir merak ediyor.

Sela 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin hafızalardaki simgelerinden biri haline gelmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinasyonuyla yürütülen anma geleneği bu yıl da uygulanacak. Peki, 15 Temmuz'da neden sela okunuyor, sela ne zaman saat kaçta okunacak, selanın anlamı nedir?

15 TEMMUZ'DA NEDEN SELA OKUNUYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sela okunması 2016’daki hain darbe girişimi gecesine dayanan bir gelenek haline gelmiştir.

O gece halkı birlik ve beraberliğe çağıran sela sesleri, milyonlarca kişinin meydanlara çıkmasına vesile olmuştur. Bu nedenle her yıl aynı tarihte sela okunarak hem şehitlerimiz anılıyor hem de milletin direniş hafızası canlı tutuluyor.

15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anma programı kapsamında 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te Türkiye genelindeki tüm camilerde eş zamanlı sela okunacak. Cami minarelerinin ışıkları da sabah namazına kadar açık kalacak.

SELA NE ZAMAN VE HANGİ DURUMLARDA OKUNUR?

Sela İslam geleneğinde Cuma günleri, kandil geceleri ve cenaze haberlerinde okunur. Peygamber Efendimiz’e salat ve selam içeren özel çağrı, dini açıdan önemli gün ve gecelerde camilerden duyurulur.

Bazı özel anmalarda da toplumu manevi olarak birleştirmek amacıyla da sela okunabilir.

SELANIN ANLAMI NEDİR?

Selanın Arapça Okunuşu

Es'Selatü ves-selam-ü aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya Rasullallah,

Es Selatü ves-selamu aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya habiballah.

Es-Selatü vesselamu aleyk.

Aleyke yaseyyidel evvelina vel ahirin (vel hamdülillahirabbil alemin)

Selanın Türkçe Anlamı

Ey Rasulullah salat ve selam sana olsun,

Ey Habibullah salat ve selam sana olsun,

Ey Allah Arşı nuru salat ve selam sana olsun,

Ey yaratılmışın hayırlısı salat ve selam sana olsun,

Ey önce gelen ve sonra gelenlerin efendisi salat ve selam sana olsun,

Hamd Alemlerin Rabbinedir.