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15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak?
Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Sela, Camiler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıldönümünde, Türkiye genelinde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece camilerden eş zamanlı sela okunacak. Sela sesini duyanlar nedenini merak edilirken 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak vatandaşların gündeminde.

15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak merak ediliyor. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Türkiye, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyor. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece camilerden eş zamanlı sela sesleri duyulacak.

15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN OKUNACAK 2025?

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye genelinde yaklaşık 90 bin camide eş samanlı olarak sela okunacak.

15 Temmuz 2016 gecesinde selalar, halkı demokrasiye sahip çıkması için manevi bir çağrı olarak okunmuştu. Her yıldönümünde, bu gelenek sürdürülüyor. 

Selalar, FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin topyekun direnişini temsil ediyor. 

15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak? - 1. Resim

15 TEMMUZ SELA SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak sela sesleri yükselecek. 00.13 saati, 2016'daki hain darbe girişiminin en kritik anlarını hatırlatıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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