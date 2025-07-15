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15 Temmuz otobüs bedava mı? Bugün otobüs seferleri ücretleri araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz otobüs bedava mı? Bugün otobüs seferleri ücretleri araştırılıyor
İstanbul, Ankara, İzmir, Toplu Taşıma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 81 ilde toplu taşıma kullanacaklar 15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz olup olmadığını kontrol ediyor. 15 Temmuz otobüs bedava mı belli oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatillerde otobüs başta olmak üzere marmaray, metro ve vapur gibi ulaşım hatları ücretsiz çalışabiliyor.15 Temmuz otobüs bedava mı, 15 Temmuz otobüs seferleri ücretsiz mi merak ediliyor.

15 TEMMUZ OTOBÜS BEDAVA MI?

15 Temmuz'da İstanbul'da İBB Meclisinin aldığı karar ile otobüsler dahil olmak üzere toplu ulaşım hizmetleri bedava olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri bu hizmetten yararlanabilecek.

Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak? - 1. Resim

İzmir'de belediyeye bağlı ESHOT, ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçları yarı yarıya indirimli olacak. 

Ankara'da ise otobüsler ve toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

15 Temmuz otobüs bedava mı? Bugün otobüs seferleri ücretleri araştırılıyor - 2. Resim

15 TEMMUZ OTOBÜS SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz'da otobüs seferlerinin ücretsiz olup olmadığını bulunduğunuz ilin belediyesine ait resmi duyuru sayfalarından öğrenebilirsiniz. Bunun dışında İstanbul'da toplu ulaşım bedava olurken, İzmir'de belediyeye bağlı araçlarda yarı yarıya indirim uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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